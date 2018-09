Il nuovo singolo di Guè Pequeño è Bling Bling | audio e testo da Sinatra

Ultimo : fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Cascare nei tuoi occhi” : Take a look ;) The post Ultimo: fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Cascare nei tuoi occhi” appeared first on News Mtv Italia.

Cascare nei tuoi occhi di Ultimo - video e testo del nuovo singolo da Peter Pan : Cascare nei tuoi occhi di Ultimo è il nuovo singolo estratto dall'album Peter Pan, da oggi disponibile in radio e su YouTube con il videoclip ufficiale. Cascare nei tuoi occhi di Ultimo è il terzo brano estratto dal nuovo disco di inediti del cantautore romano ed anticipa le date del tour autunnale nei palazzetti dello sport con sold out macinati in tempi record sia al Palalottomatica di Roma che al Mediolanum Forum di Assago (Milano). ...

Kiwi è il nuovo singolo di Calcutta da Evergreen prima del tour (audio e testo) : Il nuovo singolo di Calcutta va a confermare il grande successo delle intuizioni discografiche di Edoardo d'Erme, che si prepara ad affrontare un lungo tour nei palasport con alcune date già raddoppiate per accogliere un maggior numero di fan. Già tre i singoli estratti da Evergreen, con i quali ha conquistato la top 40 di Earone. Paracetamolo è stata in radio per tutta l'estate, con l'arrivo di Kiwi in rotazione a partire dal 14 ...

Avril Lavigne : ascolta un assaggio del nuovo singolo “Head Above Water” : In uscita il 19 settembre The post Avril Lavigne: ascolta un assaggio del nuovo singolo “Head Above Water” appeared first on News Mtv Italia.

Salmo : il nuovo singolo si intitola “90 MIN” e uscirà tra pochissimo : Segnati questa data: 21 settembre The post Salmo: il nuovo singolo si intitola “90 MIN” e uscirà tra pochissimo appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo di Quelli che restano di Elisa feat. Francesco De Gregori - nuovo singolo prima dell’album : Il nuovo singolo di Elisa feat. Francesco De Gregori è Quelli che restano. Il Principe torna quindi a duettare con una voce femminile a 17 anni dalla prova di studio con Fiorella Mannoia, con la quale - per la prima volta - prestò la sua arte interpretativa a un brano scritto da un altro autore. Il brano guarda indietro di 20 anni e ripercorre tutti i tratti fondamentali della carriera dell'artista friulana, che un anno fa ha festeggiato ...

J-Ax - esce il nuovo singolo 'Tutto tua madre' : esce il 14 settembre il nuovo singolo di J-Ax 'Tutto tua madre'. 'Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui mi ...

J- Ax presenta il nuovo singolo dedicato a chi non riesce ad avere figli. «Un dramma che ho vissuto anche io» : Da domani, venerdì 14 settembre, J-Ax presenta: 'Tutto tua madre' , il suo nuovo singolo disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. E' un messaggio d'amore e di rabbia. Una dedica per il ...

Esce il nuovo singolo di J-Ax - "Tutto tua madre" : "Tutto tua madre", questo il nome del nuovo singolo di J-Ax che uscirà domani e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Una canzone che prende spunto da un problema attuale e che lo stesso cantante rapper ha voluto raccontare per spiegare il testo e il significato della canzone:"Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita senza riuscirci, situazione in cui, per qualche anno, mi sono ...

Fedez annuncia l'imminente uscita del suo nuovo singolo tutto dedicato al piccolo Leone : 'Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri' ha infatti ...

Tutto tua madre è il nuovo singolo di J-Ax per i 25 anni di carriera : Il nuovo singolo di J-Ax è Tutto tua madre. Il brano arriva a qualche settimana dal debutto al Fabrique di Milano per le 5 date con le quali chiuderà i suoi primi 25 anni di carriera prima della lunga pausa già annunciata. Il brano arriva in radio a partire dal 14 settembre e rappresenta un ritorno da solista dopo il grande successo del progetto congiunto che ha condotto con Fedez, arrivando fino allo Stadio San Siro nel quale ha cantato ...

Il nuovo singolo di Vasco Rossi in arrivo a novembre - il rocker in studio di registrazione con Valli e Venieri (foto) : Il nuovo singolo di Vasco Rossi arriverà in radio a novembre, probabilmente ad anticipare l'uscita di un cofanetto col dvd dell'ultimo tour negli stadi, il Vasco NonStopLive 2018. Dopo aver incontrato 70 fortunati iscritti al fanclub in quel di Castellaneta Marina, il suo buen retiro estivo, per parlare di scaletta, concerti e novità in arrivo, il rocker ha voluto mostrare al pubblico anche il ritorno in studio di registrazione. Al tour ...

Video e testo del nuovo singolo di Lana Del Rey Mariners Apartment Complex - l’album nel 2019? : Col nuovo singolo di Lana Del Rey Mariners Apartment Complex in radio e le previsioni di un nuovo album in arrivo nel 2019 comincia ufficialmente l'era discografica post Lust For Life. Il nuovo singolo è stato presentato in anteprima durante uno show di BBC Radio questo pomeriggio, con un'intervista alla stessa Lana Del Rey che ha spiegato come il testo faccia riferimento ad una serata in compagnia di un ragazzo terminata proprio davanti al ...

Quelli che restano è il nuovo singolo di Elisa con Francesco De Gregori : Finalmente svelato il nuovo singolo di Elisa con Francesco De Gregori. Il brano scelto è quello che restano, annunciato in anteprima al Tg1. Sarà quindi Il Principe il grande ospite della nuova prova di studio dell'artista di Monfalcone, prossima al rilascio del disco di inediti che sarà anticipato da Quelli che restano. Il suo nuovo corso artistico di Elisa è iniziato con Will we be strange, che ha cantato per la prima volta durante il ...