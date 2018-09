‘Il nostro domani’ per Ascanio Celestini | “Orbàn e Salvini sfruttano le nostre paure per

Unione europea - ‘Il nostro sistema sta fallendo’. Ascoltate le parole di Jeremy Corbyn - svegliatevi! : A che punto è la notte? E, soprattutto quando è iniziata? La domanda alla sentinella addormentata risuona forte in queste settimane in cui sembra che i barbari siano entrati in città senza che nessuno se ne accorgesse. Quanto lungo è stato il nostro sonno per non vederli arrivare, quanto profondo per non accorgerci che gli schiavi erano in catene anche prima, che la città pullulava di complici pronti ad accorrere alle porte, che Laocoonte ...