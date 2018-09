Il Motorola Moto Z non avrà la sua Mod tastiera | che è stata cancellata

Motorola Moto E5 Play con Android Go è disponibile in Italia con TIM : Motorola Moto E5 Play con Android Go arriva ufficialmente in Italia e sarà acquistabile con TIM nei punti vendita e sul sito. Riepiloghiamo le caratteristiche del nuovo smartphone a basso costo e scopriamo il prezzo. L'articolo Motorola Moto E5 Play con Android Go è disponibile in Italia con TIM proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 e Moto G7 Plus potrebbero arrivare nel Q1 2019 - niente G7 Play : Motorola Moto G7 e Moto G7 Plus potrebbero arrivare tra la fine del primo e l'inizio del secondo trimestre del prossimo anno, ma senza il "fratellino" Moto G7 Play: diamo uno sguardo alle prime possibili specifiche tecniche e alle prime ipotesi sui prezzi. L'articolo Motorola Moto G7 e Moto G7 Plus potrebbero arrivare nel Q1 2019, niente G7 Play proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G6 e Sony Xperia XZ Premium con Android 9 Pie su Geekbench : Motorola Moto G6 e Sony Xperia XZ Premium sono comparsi su Geekbench, il celebre sito di benchmark, con Android 9 Pie a bordo: le aziende stanno probabilmente procedendo con i test sulla nuova release. L'articolo Motorola Moto G6 e Sony Xperia XZ Premium con Android 9 Pie su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Render Motorola Moto G7 : Notch piccolo e molto bello : Ecco un Render del Motorola Moto G7 che è davvero bello con un Notch a goccia e design lineare con una grande doppi camera posteriore Render Motorola Moto G7: Notch piccolo e molto bello Uscito solo da qualche mese, ma Motorola prepara già il successore del Moto G6 che comunque sta vendendo bene. Ancora una volta […]

Motorola Moto G7 compare nei primi render : Motorola Moto G7 è apparso in alcuni nuovi ed interessanti render basati sui leak e sulle indiscrezioni emerse fino a questo momento. L'articolo Motorola Moto G7 compare nei primi render proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G4 Plus vede Oreo : Dopo l’inizio del roll-out di Android Oreo su Moto G5 e G5 Plus, Motorola ufficializza l’apertura dei test di Android 8.0 su Moto G4 Plus. Il progetto è in fase embrionale, tant’è che si stanno ancora ricercando i beta tester che si occuperanno di provare il nuovo aggiornamento. I feedback, almeno per il momento, verranno raccolti solamente dalla community brasiliana e l’aggiornamento dovrebbe arrivare per la fine ...

Fortnite si aggiorna con il supporto a vari smartphone di Sony - HTC e Motorola e altre novità : Il team di Fortnite ha dato il via al rilascio di un importante aggiornamento della versione Android di questo popolare gioco. Ecco cosa cambia L'articolo Fortnite si aggiorna con il supporto a vari smartphone di Sony, HTC e Motorola e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Motorola P30 Play compare sul sito ufficiale cinese : lancio a breve? : Motorola P30 Play è comparso per un attimo sul sito ufficiale cinese dell'azienda, dando segni di vita dopo le indiscrezioni del mese scorso. Il "fratello gemello" di Motorola One sarà probabilmente sarà lanciato a breve. L'articolo Motorola P30 Play compare sul sito ufficiale cinese: lancio a breve? proviene da TuttoAndroid.

Motorola P30 Note è ufficiale in Cina : uno One Power con la ZUI 4.0 al posto di Android stock : Motorola P30 Note è stato appena annunciato dalla casa alata. Si tratta di un dispositivo per molti aspetti simile a Motorola One Power e al suo fratello minore Motorola P30 che è già disponibile in due versioni sul mercato cinese. Il notch, una batteria enorme da 5.000 mAh e un ampio display FullHD+ da 6,2 pollici sono le sue caratteristiche principali. L'articolo Motorola P30 Note è ufficiale in Cina: uno One Power con la ZUI 4.0 al posto di ...

IFA 2018 : Motorola abbraccia Android One - : Con Google Lens basata su AI, inoltre, è possibile interagire con il mondo che ci circonda. Per esempio, scattando una foto a un cane per strada, Google ci aiuterà a scoprire la sua razza. Motorola ...

Motorola One è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Motorola One. Ecco la Scheda Tecnica di Motorola One e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Motorola One Motorola One: il primo Android One della famiglia, col notch ma sotto i 300€. Motorola ha presentato ufficialmente il suo primo smartphone Android One e per ricordarcelo l’ha chiamato Motorola One. Il dispositivo promette bene, con […]

Motorola One e Motorola One Power sono ufficiali : Android One - AI e 4 GB di RAM a 299 euro : Motorola ufficializza ad IFA 2018 i suoi primi smartphone Android One: Motorola One e Motorola One Power. Destinato per il nostro mercato, il primo, è un medio gamma piuttosto interessante che, a 299 euro di listino, presenta una doppia fotocamera posteriore, un notch, funzionalità AI e 4 GB di RAM. L'articolo Motorola One e Motorola One Power sono ufficiali: Android One, AI e 4 GB di RAM a 299 euro proviene da TuttoAndroid.

