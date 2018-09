Il ministro Toninelli e la foto da Vespa con il plastico del ponte | polemica in Rete

Dl Genova - ministro Toninelli : 'Commissario entro 15 giorni' : Il decreto "urgenze" è stato "condiviso" dal governo e "io non mi preoccuperei tanto del nome del commissario, che sarà nominato entro 15 giorni, ciò che conta è cosa viene fatto". Lo ha detto il ...

Monitoraggio dei ponti - ministro Toninelli : “Sfrutteremo le competenze di Asi e Cnr” : “Riusciremo a sfruttare le competenze dell’Agenzia spaziale italiana per metterle insieme alle competenze del Consiglio nazionale delle ricerche per monitorare costantemente i nostri ponti e gallerie“: lo ha reso noto il Ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera. L'articolo Monitoraggio dei ponti, Ministro Toninelli: “Sfrutteremo le competenze di Asi e Cnr” sembra essere il ...

Ponte Genova - il ministro Toninelli : «Per la ricostruzione pensiamo a Fincantieri» : Nel decreto per Genova «la ricostruzione del Ponte sarà il primo obiettivo». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera,...

Ponte Genova - il ministro Toninelli : 'Per la ricostruzione pensiamo a Fincantieri' : Nel decreto per Genova 'la ricostruzione del Ponte sarà il primo obiettivo'. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera, spiegando che partendo ...

Ponte - il ministro Toninelli alla Camera : Nel decreto per Genova «la ricostruzione sarà il primo obiettivo». Per l’appalto «affidamento diretto a Fincantieri» |

L’annuncio del ministro Toninelli : «Venerdì in Cdm il decreto per Genova» : Il provvedimento conterrà «un aiuto alle famiglie in tema di mutui e un aiuto alle imprese con agevolazioni fiscali» |

Ponte Morandi - ministro Toninelli : venerdì un decreto per Genova e le sue imprese : “venerdì nel Consiglio dei ministri ci sarà un decreto per Genova anche per le sue imprese. L’obiettivo è far ripartire una delle città più economicamente strategiche del nostro Paese“: lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in commissione Ambiente alla Camera. L'articolo Ponte Morandi, Ministro Toninelli: venerdì un decreto per Genova e le sue imprese sembra essere il primo su ...

[Il ritratto] Toninelli - bravo e onesto come un carabiniere. Ma quant'è difficile fare il ministro tra gaffe ed errori : La politica è anche questo. In realtà, l'ex carabiniere Danilo Toninelli è un grillino della prima ora , fondatore del gruppo pentastellato di Crema, quando erano appena quattro gatti, e l'aruspice ...

Scontro Toti-Toninelli su ricostruzione ponte Morandi/ "Mit colabrodo"; replica ministro - "pensi a sfollati" : Genova, Scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del ponte Morandi: Commissario "Mit colabrodo, ritardi al cantiere". replica del Ministro M5s.

Scontro Toti-Toninelli su ricostruzione ponte Morandi/ “Mit colabrodo”; replica ministro - “pensi a sfollati” : Genova, Scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:13:00 GMT)

Crollo ponte - botta e risposta tra Toti e il ministro Toninelli sulla ricostruzione : A margine della Fiera del Levante di Bari, Di Maio ha voluto ribadire la linea del governo. "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ...

Crollo ponte Genova - ministro Toninelli : “Evitare altre tragedie - intervenire su A24 e A25” : “Il Crollo di Genova e’ un evento che mai sarebbe dovuto succedere e che non dovra’ ripetersi. Con la morte nel cuore ci siamo subito rimboccati le maniche. Abbiamo stanziato dei fondi per le prime necessita’ e ci accingiamo a varare un decreto che assicuri al capoluogo ligure quella rinascita che si merita. Inoltre abbiamo avviato una mappatura delle criticita’ esistenti nelle infrastrutture di tutta Italia e ...

Fratelli di Crozza torna il 28 settembre. Tra i nuovi personaggi il ministro Toninelli (VIDEO) : Tornerà il 28 settembre su Nove Fratelli di Crozza, ormai l'unico one man show italiano rimasto assieme all'imminente varietà di Fiorello previsto per novembre.Come ogni nuova edizione che si rispetti, anche per questa annata il comico genovese proporrà un personaggio inedito: dopo i debuttanti della scorsa stagione Valeria Fedeli (irresistibile), Beppe Severgnini, Carlo De Benedetti, Sting, Gian Piero Ventura, questa volta sarà il turno ...

Maurizio Crozza diventa il ministro Toninelli : Maurizio Crozza torna sul Nove dal 28 settembre in diretta e in prima serata con la nuova stagione del suo one-man-show 'Fratelli di Crozza'. Tra i suoi personaggi troviamo Danilo...