Il Mattino cambia casa | tre sedi e una sola storia

Albano non cambia idea e conferma il ritiro dalle scene a Mattino 5 : Albano conferma il suo ritiro a Mattino 5: ecco quando il cantautore lascerà le scene e perché Albano non ha cambiato idea e ai microfoni di Mattino 5 conferma il suo ritiro dalle scene. Pare proprio che il cantante abbia deciso che questo debba essere l’ultimo anno di musica. Infatti, ha dichiarato che il 31 […] L'articolo Albano non cambia idea e conferma il ritiro dalle scene a Mattino 5 proviene da Gossip e Tv.