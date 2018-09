Il folle Katamari Damacy Reroll è il remaster in arrivo su Switch e PC

eurogamer

(Di venerdì 14 settembre 2018) Il marchio che era stato registrato in Europa circa una settimana fa non era di certo un caso e il Nintendo Direct di questa notte ha trasformato un rumor in un annuncio concreto: il ritorno diè realtà.Il gioco uscito nel 2004 su PlayStation 2 riceverà infatti unche è stato annunciato per PC e Nintendo. Si tratta di una riproposizione in HD di un gioco diventato un vero e proprio cult, una riproposizione che verrà lanciata con il nome di.Alcune caratteristiche chiave della versionesono il supporto dell'HD rumble, del giroscopio e del multiplayer permesso dai controller Joy-Con. Ecco il trailer dell'annuncio condiviso da IGN: