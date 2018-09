Il debito pubblico italiano tocca un nuovo record | a luglio 2 341 miliardi

Bankitalia : debito pubblico nuovo record a 2.341 mld a luglio : Roma, 14 set., askanews, - Il debito pubblica ritocca il massimo storico. A luglio raggiunge infatti quota 2.341,7 miliardi di euro secondo i dati contenuti nel supplemento al bollettino statistico di ...

La Lega propone i Cir per dare il debito pubblico agli italiani : Milano. L’ipotesi è allo studio da mesi negli ambienti della Lega, ma la sua trasformazione in una vera proposta di legge governativa ha subìto un’accelerata quando la divaricazione dello spread Btp-Bund ha messo il governo Conte di fronte al dato di fatto che quando gli investitori percepiscono l’a

Oro : il debito pubblico americano potrebbe innescare un'altra crisi : La politica attualmente non sembra comunque interessata ad aumentare le tasse o a ridurre la spesa. Nel lungo periodo ciò potrebbe avere un effetto positivo sull'andamento delle quotazioni dell'oro e ...

Fitch conferma rating Italia - ma rivede outlook da stabile a negativo : “debito pubblico molto elevato” : Il debito pubblico dell’Italia rimarrà “molto elevato”, lasciando il paese “più esposto a potenziali shock”. Lo afferma l’agenzia di rating Fitch in una nota, in cui sottolinea fra le criticità la “natura nuova e non collaudata del governo, le considerevoli differenze politiche fra i partner della coalizione e le contraddizioni fra gli elevati costi dell’attuazione degli impegni presi nel Contratto e l’obiettivo di ridurre il debito pubblico. ...

Spread e debito pubblico italiano. Inquietudine e tormento… La medicina? Riforme - risparmi e meno burocrazia. : Da sapere: gli investitori " non è una novità " chiedono tassi modestissimi, per Bot emessi da Paesi, ad economia forte, e tassi alti, per Bot, emessi da Paesi ad economia debole… A favorirci, con ...

Tria - missione in Cina : cosa c'è da aspettarsi/ “Non cerco compratori per i titoli del debito pubblico” : Giovanni Tria, missione in Cina: “Italia non cerca acquirenti del debito pubblico. Il giudizio degli investitori si rafforzerà”. Le ultime notizie sul ministro dell'Economia(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:00:00 GMT)

debito pubblico - Tria : "Governo non cerca compratori in Cina" : La missione del governo italiano in Cina non ha come scopo quello di cercare compratori per i titoli del Debito pubblico. Lo dice il ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'intervista al quotidiano cinese Guangming.

Tria in Cina : non cerco compratori per i titoli del debito pubblico : La «tesi» della Cina come nuovo investitore del debito italiano, «sostenuta in questi giorni» dalla stampa, «non corrisponde al mio pensiero». Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che inizia oggi la sua visita in Cina, in un'intervista a

Quale sarebbe l'interesse sul debito pubblico italiano nel caso di uscita dall'Euro? Alcune ipotesi : Tanto per capirci i richiami a paesi come il Venezuela, la cui economia non è industriale, ma basata esclusivamente sul petrolio, o lo Zimbabwe, che ha devastato la propria economa con la cacciata ...

debito pubblico : Trump promette a Conte che gli USA sosterranno l'Italia : Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante i colloqui avuti con il Premier italiano Giuseppe Conte, circa tre settimane fa, avrebbe offerto all'Italia il sostegno degli Stati Uniti per rifinanziare il Debito pubblico italiano. A far uscire la notizia è stato niente meno che il principale quotidiano nazionale italiano, il Corriere della Sera. Il Corriere ha riferito che sarebbe stato lo stesso Giuseppe Conte di ritorno dal vertice con ...