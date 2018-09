Il D-Day del cinema | Sulla mia pelle esce in sala e lo stesso giorno su

McDelivery Day - i ristoranti McDonald's Italia festeggiano la passione degli italiani per il cibo a domicilio : Quasi la metà degli Italiani usa almeno una volta a settimana un servizio di consegna a domicilio per ricevere cibo a casa. Secondo una ricerca dell'istituto Nielsen, le abitudini alimentari nel ...

World clean up Day : sabato 15 settembre ultima tappa del tour WWF “spiagge plastic free” : sabato 15 settembre si chiuderà in Sardegna, con un evento di pulizia dei litorali, il tour nazionale del WWF SPIAGGE ‘plastic-FREE’, una maratona di eventi che ha coinvolto per tutta l’estate partner di alto profilo scientifico e tecnico, centinaia di volontari e cittadini uniti tutti dallo stesso obiettivo: liberare alcune delle più belle spiagge italiane dall’invasione silenziosa della plastica che rappresenta il 95% dei rifiuti del mare e ...

Antonio Maria Rinaldi - "l'Alvaro Vitali dell'economia" - sempre più star dei talk del Daytime : Il prof. Antonio Maria Rinaldi, 64 anni, economista e docente di Economia Politica, romano, euroscettico e vicino al prof. Savona, si è conquistato un posto d'onore, se non fisso, nei salotti politici della tv del daytime dalla primavera 2018.prosegui la letturaAntonio Maria Rinaldi, "l'Alvaro Vitali dell'economia", sempre più star dei talk del daytime pubblicato su TVBlog.it 12 settembre 2018 12:22.

Atletica – Mennea Day : domani l’anniversario dell’impresa del mito - 200 metri nel giorno del record : domani è il Mennea Day: 200 metri nel giorno del record Il 12 settembre è e sarà per sempre una data indimenticabile per l’Atletica italiana. L’anniversario dell’impresa del mito Pietro Mennea, record del mondo dei 200 metri a Città del Messico, è un giorno speciale per lo sport azzurro. Quel 19.72, corso alle Universiadi del 1979, è ancora il primato d’Italia e d’Europa del mezzo giro di pista. A cinque anni ...

Ecco i fumetti gratuiti per il Free Comic Book Day italiano del 1° dicembre : Un’iniziativa concreta per diffondere la cultura del fumetto: è questo l’intento del Free Comic Book Day, l’evento che dal 2016 coinvolge le fumetterie di tutta Italia con la distribuzione gratuita di albi appositamente pensati per l’occasione, con storie inedite e contenuti speciali. Questa giornata particolare tornerà anche nel 2018, più precisamente il primo dicembre, e quest’anno oltre a Panini Comics, che ...

Amici : Ecco la Nuova Conduttrice del Daytime! : Aria di grossi cambiamenti in casa Mediaset. Stiamo parlando del talent show più amato dagli italiani, Amici. Scopriamo chi sarà colei che sostituirà Stefano De Martino alla conduzione del Daytime! I dirigenti della rete privata hanno voglia di novità, portare ai loro programmi, una ventata di aria fresca, ma soprattutto proporre ai fedeli telespettatori, conduttori giovani. Precedentemente vi avevamo rivelato che Stefano De Martino, non sarà ...

Affido - il ddl dell’organizzatore dei Family Day : ‘Basta assegno di mantenimento. Chi resta nella casa familiare paghi affitto’ : Per il senatore leghista Simone Pillon “non si fanno né gli interessi della madre né quelli del padre” perché rimane il principio che “il genitore che guadagnerà di più contribuirà di più”. Ma il disegno di legge sulla riforma dell’avviso condiviso di cui è primo firmatario – insieme a lui lo hanno sottoscritto tre colleghi del Carroccio e cinque senatori del Movimento 5 Stelle – non convince esperti di ...

Beppe Grillo celebra il V-Day : “Orgoglioso di parte del Paese che ha smesso di nascondersi” : Il fondatore del MoVimento 5 Stelle, Beppe Grillo, celebra con un post sul suo blog il V-Day, l'8 settembre 2007: "Sono orgoglioso di quella parte del Paese che ha smesso di nascondersi e ha deciso di creare il suo futuro". Attaccando quella che definisce la "zavorra perbenista" che "si aggrappa dove può".Continua a leggere

Il D-Day della libertà : Gli editori dei giornali tradizionali non si illudano. La sacrosanta battaglia sul copyright digitale, comunque finisca il dibattito al Parlamento europeo il prossimo 12 settembre, è destinata ad essere perduta, senza un drastico cambio di strategia, che parta da una lotta decisa alle menzogne che circolano in rete, rendendo inutile ogni lavoro di qualità e inattendibile proprio quello che invece è accertato.Per ottenere la ...