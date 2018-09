Il caso Ilva e il posizionamento dei 5 Stelle verso 'il sistema' : Perché l'Ilva è una lezione politica. Perché il realismo è una condanna, ma è anche una prospettiva. E, perché, questa soluzione costituisce un passaggio chiave nel percorso dei Cinque Stelle. Il caso Ilva, che si è concluso con ...

Perché l'annullamento della gara dell'Ilva è diventata un caso politico : Non si chiudono ancora le polemiche sull'Ilva, dopo la sigla dell'accordo giovedì scorso tra sindacati e Arcelor Mittal. Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha chiuso formalmente il ...

Il caso Ilva definisce il futuro industriale del Paese - ma serve una riflessione più ampia : Con l'accordo ormai in fase di chiusura sull'Ilva, forse, si apre una nuova pagina per il Governo gialloverde. Si apre la fase del "governo" dei problemi del Paese e si chiude, almeno temporaneamente, la lunga fase di campagna elettorale che ci accompagna ormai da quasi un anno. La dimensione economica e occupazionale del caso Ilva ha costretto, forse per la prima volta, il Ministro Di Maio a fare delle scelte sulla base non di emozioni e ...

Il caso del segreto/ Ilva - il tempo dei balletti è finito : ora si decida : Tutto si poteva immaginare, dopo le tante lezioni del crollo del ponte Morandi a Genova, ora che finalmente tutti chiedono la desecretazione delle concessioni autostradali. Tranne di trovarsi con il ...

Di Maio e il caso dell'Ilva "Annullamento della gara non è questione chiusa" : Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio torna a parlare dell'Ilva di Taranto e dell'annullamento del bando: 'La questione dell'annullamento della gara non è finita. Per annullarla non ...

caso Ilva - Di Maio : «Delitto perfetto - gara illegittima». Calenda : «Allora annullala» : Il vice premier passa la palla al ministero dell’Ambiente e al tavolo che deciderà sugli esuberi: «Per annullare la gara oltre all’illegittimità deve esserci un interesse pubblico concreto e attuale». Calenda: «Se la gara è viziata, annulla, altrimenti è dilettantismo»

Il caso Ilva : 'La gara è irregolare ma non si può annullare' : Roma, 23 ago., askanews, - 'Sono qui a spiegarvi che su Ilva è stato commesso un delitto perfetto'. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, illustrando il parere dell'...

Di Maio : in manovra reddito - flat tax e Fornero rispettando vincoli - caso Ilva - 'pronto un piano B' : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, poi, "c'è perfetta sintonia", ha sottolineato il vicepremier. "Pareggio bilancio in Costituzione va superato" - Di Maio ha affermato poi che l'Italia sia ...

Ilva - braccianti - Tap e «caso Gallipoli» : l’estate rovente della Puglia : La Puglia, in queste settimane, non si interroga solo su Ilva, Tap, lavoro bracciantile e migranti morti in circostanze tragiche, ma anche sul turismo. E a tal proposito si chiede cosa stia accadendo in un'area, il Salento, tra le più vocate della regione, visto che a Gallipoli, dopo un lungo periodo di boom, si registra secondo le prime stime un forte calo di presenze...

Il caso Ilva scuote il governo. Anac : 'Criticità nella gara' : Non ha perso tempo l'Anac di Raffaele Cantone. La risposta al ministro Di Maio, che appena l'11 luglio scorso chiedeva - in seguito ad una sollecitazione del governatore della Puglia, Michele Emiliano ...

Il caso Ilva scuote il governo. Anac : «Criticità nella gara» : Non ha perso tempo l'Anac di Raffaele Cantone. La risposta al ministro Di Maio, che appena l'11 luglio scorso chiedeva - in seguito ad una sollecitazione del governatore della Puglia, Michele...