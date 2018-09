Igor | morto per il blackout game Il pm | ' Oscurare altri 15 filmati da Youtube'

Igor Maj - morto soffocato per gioco Blackout/ Ultime notizie - video e siti oscurati : padre nelle scuole : Igor Maj, 14enne morto soffocato a Milano: folla ai funerali, il padre Ramon "mai più per nessuno questo dolore". Ultime notizie , siti oscurati dopo la morte del giovane scalatore(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:07:00 GMT)

Igor morto a 14 anni per un 'gioco' sul web - sequestrati i siti sull'autosoffocamento : La bara sparisce lentamente nella fossa accompagnata dal cigolio della manovella che il padre ha deciso di girare personalmente. Lui che è stato accanto al figlio in tutte le scalate, vuole essergli ...

Centinaia al funerale di Igor - il 14enne morto per un gioco suicida : Erano in Centinaia i presenti al funerale di Igor Maj , il quattordicenne morto impiccato a Milano a causa di un folle gioco che circola online. 'Ho preso in braccio Igor appena nato e ho avuto la ...

“Allarme blackout”. Morto a 14 anni per un ‘gioco’ : come hanno trovato Igor : “Fortissimo scalatore quattordicenne, esuberante e fisicamente una vera e propria forza della natura”. Così il gruppo di arrampicatori I Ragni di Lecco ricorda Igor Maj, il ragazzino che il 6 settembre è stato trovato Morto soffocato nella camera dell’appartamento dove viveva con la famiglia, in via Corsica. Il 14enne, appassionato di scalate come il padre, era appeso a una corda da roccia, circostanza che in una prima ...