IgNobel 2018 | ecco i vincitori | dalle montagne russe contro i calcoli renali al metodo

I vincitori dei premi IgNobel 2018 : premio Ignobel per la medicinapremio Ignobel per l'antropologiapremio Ignobel per la biologiapremio Ignobel per la chimicapremio Ignobel per l'educazione medicapremio Ignobel per la letteraturapremio Ignobel per la nutrizionepremio Ignobel per la pacepremio Ignobel per la medicina riproduttivapremio Ignobel per l'economiaCi risiamo. Settembre è tornato ed è tempo di scienza… non della più blasonata, probabilmente, ma certamente la più ...