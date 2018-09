Ig Nobel 2018 Vincitori e premi | per la medicina vince uno studio svolto a Disney World

Assegnati gli Ig Nobel 2018 : ecco le ricerche più improbabili - dai riti Voodoo alla saliva detergente : Consegnati nella notte, nel Teatro Sanders di Boston, gli Ig Nobel 2018, i premi Assegnati da 28 anni alle ricerche più improbabili del mondo dalla rivista Annals of Improbable Research (Air). I vincitori hanno ritirato il premio in banconote da 10.000 miliardi di dollari dello Zimbabwe (pochi centesimi statunitensi), dalle mani di autentici premi Nobel, come il fisico Wolfgang Ketterle e il genetista Michael Rosbash. In dettaglio, l’Ig ...

