Ida e Riccardo | colpo di scena clamoroso Uomini e Donne | succede di tutto

Uomini e Donne anticipazioni trono over : Gemma - Rocco è finita - Ida e Riccardo tornano single : Grazie alle colleghe di Isa & Chia, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sulla nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Ancora protagonista, Gemma Galgani che ha deciso di troncare, sul nascere, la frequentazione con Rocco: Nelle scorsa registrazione Gemma Galgani aveva parlato della sua frequentazione con il cavaliere Rocco ed oggi sembra che la storia non possa continuare. Hanno prima fatto vedere un’esterna nella ...

Ida e Riccardo dopo Temptation Island si sono lasciati : Maria De Filippi li riprende al Trono Over… : Ida e Riccardo non stanno più insieme e tornano al Trono Over di Uomini e Donne come Dama e Cavaliere È ufficialmente finita la storia d’amore tra Ida e Riccardo del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia di Temptation Island è tornata nel programma che li ha fatti conoscere per un ultimo confronto. Un faccia a faccia lungo e doloroso dopo i messaggi tra Riccardo e la tentatrice Stefani, che Ida ha scoperto solo in un secondo momento. Come fa ...

Uomini e Donne - Ida Platano - Riccardo Guarnieri : è finita per sempre? : Sembra essere giunta al capolinea il lungo tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo essersi giurati eterno amore al falò finale dell'ultima edizione di Temptation Island, la coppia, negli scorsi giorni, è tornata negli studi di 'Uomini e Donne', fortemente in crisi. La dama non ha digerito una serie di messaggi (tenuti nascosti) del cavaliere, inviati, su Instagram direct, alla tentatrice Stefani, con la richiesta insistente del ...

