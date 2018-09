I passeggeri sono bloccati a terra | ma questo pilota ha trovato il modo per farli felici

Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan - almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti : Un piccolo aereo con 22 passeggeri è precipitato in Sud Sudan e almeno 19 delle persone a bordo sono morte. Il governo del Sud Sudan ha detto a Reuters che si stanno cercando ancora due persone, mentre un sopravvissuto è The post Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan, almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti appeared first on Il Post.

Aereo precipita in Messico - a bordo 101 passeggeri. Le autorità : «Non ci sono vittime» : Tragico incidente Aereo in Messico: un volo di Aeromexico è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del Paese. Secondo...

Aereo precipita in Messico - a bordo 101 passeggeri : ci sono sopravvissuti : Tragico incidente Aereo in Messico: un volo di Aeromexico è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del Paese. Secondo...

Aereo precipita in Messico - a bordo 101 passeggeri : ci sono sopravvissuti : Tragico incidente Aereo in Messico: un volo di Aeromexico è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del Paese. Secondo...

passeggeri Ryanair bloccati a Londra - ci sono modicani e pozzallesi : Londra - sono bloccati, in ostaggio dei problemi di Ryanair, all'aeroporto di Stansted di Londra, quattordici ragazzi di Modica e Pozzallo accompagnati da due tutor, che sarebbero dovuti tornare ieri ...

Germania - passeggeri accoltellati sul bus <br>Arrestato 34enne. Ci sono feriti gravi : 18:30 - L'attentatore sull'autobus nel quartiere Kuecknitz di Lubecca, nel Nord-Est della Germania, è stato arrestato e si tratterebbe di un 34enne cittadino tedesco di origine iraniana. Aveva con sé un zaino dal quale è uscito del fumo quando è salito sul bus, poi ha tirato fuori un'arma da taglio, forse un punteruolo, e ha cominciato a ferire i passeggeri. Nonostante inizialmente si sia parlato di 12-14 feriti, ora si parla di 8-9 feriti, ...

Germania - passeggeri accoltellati sul bus <br> 14 feriti - due sono gravi : 16:15 - Secondo il quotidiano locale online Lübecker Nachrichten l’uomo dopo essere salito sul bus ha tirato fuori da uno zaino un coltello da cucina scagliandosi poi sui passeggeri. Il primo a intervenire per fermarlo sarebbe stato, in base al racconto dei testimoni, l'autista del pullman che è riuscito a bloccare l'aggressore e ad aprire le porte del mezzo per far scendere i passeggeri. Al momento il bilancio è di 14 feriti di cui due in ...

Voli Easy Jet cancellati a Malpensa : quali sono i diritti dei passeggeri : Il fine settimana del 14 e 15 luglio è stato da dimenticare per il settore dei trasporti. sono stati tre i Voli cancellati a Milano Malpensa e un traghetto da Brindisi a Corfù è stato atteso invano ...

33 passeggeri di un volo Ryanair sono stati ricoverati dopo una depressurizzazione della cabina : 33 passeggeri di un volo Ryanair partito da Dublino e diretto a Zadar sono stati ricoverati dopo una depressurizzazione della cabina, risultato di una rapida discesa dell’aereo passato da 11.300 metri a 3.000 nel giro di otto minuti, secondo i The post 33 passeggeri di un volo Ryanair sono stati ricoverati dopo una depressurizzazione della cabina appeared first on Il Post.