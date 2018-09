I mercati europei iniziano la seduta con il segno più : Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia , dopo il finale al rialzo di Wall Street e Tokyo . L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,17. L' Oro riporta una ...

mercati europei prudenti. BCE sotto la lente : Proseguono dimesse le principali borse europee con gli operatori che restano concentrati sulle tensioni commerciali tra USA e Cina . Debole è anche Piazza Affari, ieri effervescente con le banche , ...

mercati europei riflessivi in avvio : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee , dopo il finale negativo di Tokyo e di Wall Street . L' Euro / Dollaro USA viaggia sui livelli della vigilia, riportando ...

Italia rappresenta 'grande rischio' per i mercati europei : Anche se il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha tentato di gettare acqua sul fuoco, il danno in termini di fiducia era ormai stato fatto e il rendimento dei Btp decennali è salito ben oltre il 3%.

La lira turca recupera e i mercati europei migliorano : La moneta turca oggi recupera decisamente terreno e sulla sua scia migliorano anche i mercati. Segno positivo anche a Piazza Affari. Dopo la fiammata dei giorni scorsi, si raffredda lo spread che ...

Turchia - clima risk-off e timori contagio affossano i mercati europei : Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. penalizzati ancora una volta dai timori per l'economia turca, ma soprattutto per la crisi della valuta

Turchia - clima risk-off e timori contagio affossano i mercati europei : Teleborsa, - Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . penalizzati ancora una volta dai timori per l'economia turca, ma soprattutto per la crisi della valuta del Paese, nonostante le rassicurazioni di Erdogan. Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della ...

La Turchia spaventa i mercati europei : Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta in rosso. Piazza Affari viene trascinata al ribasso da Unicredit. Il titolo è sotto pressione per l'esposizione della banca in Turchia ,...

mercati europei in rosso. Piazza Affari maglia nera : Teleborsa, - Avvio di seduta in forte calo per le principali borse europee, con Piazza Affari trascinata al ribasso da Unicredit. Il titolo è sotto pressione per l'esposizione della banca in Turchia , ...

mercati europei in calo : Si chiude all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa e termina sulla linea di parità. L' Euro / Dollaro ...

mercati europei in recupero : Teleborsa, - Le principali borse europee arrivano a fine mattinata con segni positivi, rafforzandosi rispetto a una partenza più cauta. Gli investitori restano in attesa delle indicazioni in arrivo ...

Perché è la Cina la nuova variabile per i mercati europei : Milano. Mentre le Borse europee sembrano privi di particolare dinamismo, se non su singoli titoli movimentati dai risultati del primo semestre, gli osservatori di mercato sono sempre più concentrati sul crescente ruolo della Cina nello scenario economico globale. Messo alle strette dalla guerra sui