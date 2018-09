I lavoratori della Bekaert : 'Di Maio mantenga le promesse sulla cig per cessazione' : In attesa dell'incontro del 21 settembre al Mise, oggi una folta delegazione dei lavoratori della Bekaert ha manifestato, con un presidio di due ore e poi un coirteo finale, davanti alla storica sede ...

Genova : turisti - lavoratori e famiglie sul ponte della morte : Intere famiglie distrutte, persone che andavano in vacanza, altre dirette al lavoro. Tra le vittime giovani coppie e anche tre bambini. Le storie delle persone uccise nel disastro di Genova -

Di Maio davanti ai cancelli della Bekaert con i lavoratori : 'Il ministero lavorerà per salvare i 318 dipendenti' : 'Oggi sono davanti ai cancelli della Bekaert, a Figline Valdarno in Toscana, per incontrare i lavoratori in presidio costante'. Il ministro Luigi di Maio è arrivato sino alla sede dell'azienda per un ...

Il vero costo del pomodoro : vale più la bottiglia della passata. E mentre la filiera si impoverisce - lo sfruttamento dei lavoratori continua. : La drammatica vicenda della morte di 16 braccianti di origine africana sfruttati nei campi di pomodori del foggiano ha riportato agli onori della cronaca il fenomeno del caporalato. Migliaia di lavoratori stagionali vengono impiegati nelle campagne italiane per pochi euro al giorno, senza regolari contratti e senza tutele. Una condizione ...

Chiudono i cancelli della Bekaert per la pausa estiva - ma i lavoratori restano : 'Presidiamo l'azienda - non vogliamo brutte sorprese' : Da oggi, 5 agosto, per due settimane , fino al 19 agosto, i cancelli della Bekaert di Figline Valdarno, in cui sono occupati numerosi operai del Valdarno aretino, Chiudono per la consueta pausa estiva.

La voce della Politica Tecnimont - Ugl : "Si confermino i lavoratori Lucani" : "L'Ugl chiede che avvenga la conferma contrattuale per tutti i lavoratori lucani Tecnimont del sito industriale Tempa Rossa di Corleto Perticara , PZ, . Ciò lo affermiamo forte e chiaro, saremo ...

Reggio Calabria : nuovo spiraglio per i lavoratori della Comunità Alloggio C : Appare paradossale leggere dei recenti fatti di cronaca della nostra provincia e di una struttura similare che gestiva un numero di ricoveri ben maggiore di quello per cui era stata riconosciuta ...

lavoratori STORICI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RAGGIUNTA L´INTESA PER LA LORO SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE : "L'accordo siglato oggi è il frutto del lavoro unitario di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Sicilia, del governo regionale e degli enti datoriali per la SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE dei LAVORATORI ...

lavoratori Asu : Csa Sicilia - vertenza verrà sottoposta all'attenzione della Camera : Palermo, 20 luglio 2018 - "La vertenza dei 5.000 Asu Siciliani verrà sottoposta nelle prossime settimane all'attenzione della Commissione lavoro della Camera dei Deputati. È questo l'impegno preso ...

Decreto dignità - anche i lavoratori della buvette di Montecitorio rischiano il posto : Economia Boeri contro il governo: "Minacciato da chi mi deve tutelare". Palazzo Chigi: "Toni inaccettabili"

La voce della Politica Ex Iribus - Spera - Ugl - : "Si acceleri per dare risposte ai lavoratori" : "Per lo stabilimento Ex Irisbus entro fine luglio conosceremo il nuovo soggetto imprenditoriale che affiancherà l'Industria Italiana Autobus. L'incontro di oggi al Mise con la presenza del Ministro ...

Buoni Pasto/ La crisi di Qui e i ritardi della Pa nei pagamenti : il caso dei lavoratori di Tim : Buoni Pasto, la crisi di Qui non spaventa. Ma se è dovuta ai ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione rappresenta una beffa per azienda e lavoratori(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:04:00 GMT)

