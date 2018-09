I laghi con i colori più spettacolari del mondo

Monitorare acque di laghi e fiumi nelle Alpi con tecnologie ultramoderne : FEM coordina il progetto Eco Alps Water : Monitorare la qualità delle acque lacustri e fluviali della regione Alpina con nuovi sistemi di analisi all’avanguardia, basati sull’utilizzo di tecniche di metagenomica ambientale. E’ l’obiettivo del progetto europeo Eco Alps Water coordinato dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, appena partito, che consentirà di effettuare uno dei più estesi censimenti della biodiversità lacustre e fluviale della regione Alpina. Saranno ...

Vuelta Espana - Pinot conquista i laghi di Covadonga - scintille Yates - Quintana : C’è ancora grande equilibrio nella Vuelta Espana, anche dopo l’attesissimo arrivo in salita ai Laghi di Covadonga, una delle ascese simbolo della corsa. Thibaut Pinot ha rialzato la testa conquistando il successo con un’azione coraggiosa e caparbia, sfruttando anche il minor controllo nei suoi confronti in virtù del ritardo accumulato in classifica. Simon Yates è sembrato controllare [VIDEO]agevolmente gli avversari, ma non ha affondato il colpo ...

Non solo danni : l’arrivo del maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco : Non solo danni, l’arrivo del maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco come il Lago Maggiore sceso al minimo storico del periodo e conseguenti limitazioni alla navigazione. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in occasione dell’allerta della protezione per temporali al Nord, dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto all’Emilia-Romagna. La percentuale di riempimento del Lago di Idro – sottolinea La Coldiretti – ...

Gran finale per il No Borders con Ben Harper sold out ai laghi di Fusine : Con un evento unico e straordinario immerso nella natura delle Alpi Giulie si conclude la 23esima edizione del No Borders Music Festival , il celebre festival che ospitando star nazionali e ...