I deputati Fdi rubano la poltrona ai grillini | blitz durante la maratona del Milleproroghe

FdI - deputati sbagliano il flash mob per Orban : Fratelli d'Italia voleva esprimere la sua solidarietà nei confronti di Viktor Orban, il presidente ungherese alle prese con le sanzioni provenienti dal Parlamento Europeo. I deputati del partito guidato da Giorgia Meloni, contrari alle sanzioni europee ai danni di Orban, hanno improvvisato un flash-mob - una pratica che stanno provando a ripetere in diverse occasioni - per solidarizzare con il presidente ungherese, o meglio, per dirla con le ...