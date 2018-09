I barbari si stanno romanizzando Il sarcasmo dell' editoriale del Financial

huffingtonpost

(Di venerdì 14 settembre 2018) "L'abbaiare dei populisti italiani potrebbe essere peggiore del loro morso". È il titolo, a firma di Tony Barber, che ilTimes pubblica stamani, in cui afferma che "ci potrebbe essere meno da temere dal nuovo assetto politico non convenzionale italiano, di quanto qualcuno pensasse qualche mese fa. Si può avere il coraggio di dirlo? Isono stati romanizzati". Secondo Barber "ci sono alcuni schemi impressi nella profonditàa vita politica, finanziaria e giudiziaria'Italia, che si impongono sul governo". La coalizione giallo-verde si è presentata come una "rottura radicale con le politiche fallite di un'élite marcia e egoista. Ma il Governo sta già diventando prigioniero del passato e dei vincoli strutturali sui cambiamenti di vasta portata".Una lettura, quella'editorialista delTimes, che ...