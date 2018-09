Hellas Verona prende tre punti senza giocare a Cosenza

Serie B - ufficiale : Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino : Cosenza-Hellas Verona non verrà disputata. Il giudice sportivo ha deciso lo 0-3 a tavolino dopo i fatti dell'1 settembre, quando le due squadre non poterono giocare la partita della seconda giornata ...

Serie B - Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino : il comunicato del giudice sportivo : Serie B, Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino, così ha deciso il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia in merito al caso del terreno di gioco del Marulla Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino, di seguito il comunicato ufficiale. “Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di ...

Cosenza-Hellas Verona 0-3 - sconfitta a tavolino per il club calabrese : “Il giudice sportivo si è espresso stamani in merito alla gara dello scorso 1 settembre tra Cosenza ed Hellas Verona, non disputata a causa delle condizioni del terreno di gioco dello stadio San Vito-Marulla – è scritto nel comunicato – letto il rapporto dell’arbitro, unitamente alla allegata riserva scritta di reclamo effettuata dalla Società Hellas Verona e al supplemento di rapporto, documenti in cui si evince che è ...

Cosenza-Hellas Verona rinviata : difficile evitare lo 0-3 per i calabresi : Cosenza-Hellas Verona, gara di Serie B rinviata per l’indisponibilità del campo del Gigi Marulla. Entro martedì si avranno le decisioni dei giudici sportivi: sembra alquanto difficile per i rossoblù evitare lo 0-3 a tavolino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Cosenza-Hellas Verona rinviata: difficile evitare lo 0-3 per i calabresi sembra essere il primo su CalcioWeb.

San Vito - la prima è un disastro : annullata la gara Cosenza-Hellas Verona : Con ancora negli occhi i festeggiamenti di un grande traguardo sportivo raggiunto, il ritorno in cadetteria dopo quindici lunghe stagioni, il Cosenza si vede annullare la gara d'esordio [VIDEO] casalingo dello Stadio San Vito - Marulla contro l'Hellas Verona a causa di un manto erboso ritenuto inadeguato dal direttore di gara. Una corsa contro il tempo andata in scena nelle ultime settimane che si è mostrata inutile, impedendo ai tifosi ...

Cosenza-Hellas Verona 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie B Cosenza-Hellas Verona oggi. Formazioni Cosenza-Hellas Verona. Diretta Cosenza-Hellas Verona. Orario Cosenza-Hellas Verona. Dove posso Vederla? Come vedere Cosenza-Hellas Verona Streaming? Cosenza-Hellas Verona 2018: tutto pronto per la partita di Serie B Venerdì prenderà il via la seconda giornata di Serie B che potrebbe essere l’ultima con il campionato a 19 squadre. Nel […]

Caos in Serie B : Cosenza-Hellas Verona a rischio rinvio - i calabresi rischiano la sconfitta a tavolino ed una penalizzazione : Caos infernale in Serie B dove Cosenza-Hellas Verona (inizio alle 18) è a serio rischio rinvio. Il motivo? Le pessime condizioni del terreno di gioco, rizollato due notti fa. In questi minuti è in corso un primo sopralluogo per decidere il da farsi con il Cosenzache rischia una sconfitta a tavolino (0-3), oltre ad un punto di penalizzazione in classifica. Mentre la società calabrese vorrebbe giocare, i veneti sono per il no in quanto ...

Hellas Verona-Padova 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie B Hellas Verona-Padova oggi. Formazioni Hellas Verona-Padova. Diretta Hellas Verona-Padova. Orario Hellas Verona-Padova. Dove posso Vederla? Come vedere Hellas Verona-Padova Streaming? Hellas Verona-Padova 2018: tutto pronto per la partita di Serie B Nel weekend del 24-27 agosto riprenderà la Serie B 2018-2019: in programma la prima giornata del campionato cadetto che sarà spalmata […]

Hellas Verona - ecco il nuovo main sponsor : accordo con Gruppo Sinergy : Hellas Verona main sponsor Gruppo Sinergy. Nella giornata di venerdì 24 agosto viene sancita la partnership tra Hellas Verona e Gruppo Sinergy, azienda scaligera attiva nella fornitura di energia elettrica e gas. La realtà fondata da Filippo Piccoli, che al termine del primo semestre 2018 ha raggiunto i 18mila clienti, rivestirà il ruolo di main […] L'articolo Hellas Verona, ecco il nuovo main sponsor: accordo con Gruppo Sinergy è stato ...

Calciomercato Serie B : Marrone e Ragusa all'Hellas Verona - tutti i colpi delle ultime ore : Anche se ancora non è ben definito il quadro delle squadre partecipanti alla prossima Serie B 2018/19, le formazioni che sono sicure di partecipare al torneo cadetto si stanno muovendo in questi giorni con decisione sul Calciomercato alla ricerca dei giusti rinforzi. La Serie cadetta, come ormai avviene da tanti anni a questa parte, è un torneo dove regna un grande equilibrio e dove può succedere davvero di tutto. In attesa che venga decisa la ...