Helios Touch | la lampada multiforme che cambia lo stile della casa

wired

(Di venerdì 14 settembre 2018) Unaper la, da piazzare come e dove si preferisce. Questo consenteModular Lighting System, oggettoscreen dalla forma interbile prezioso per l’arredamento di qualsiasi stanza ed elementare nell’uso. Alimentata a corrente, per accenderla e spegnerla è sufficiente sfiorare con la mano lain una delle tante tessere esagonali che compongono la fonte luminosa, poiché ogni pezzo integra un magnete che permette il passaggio dell’elettricità. Al momento si possono unire fino a 105 mini pannelli, incastrandoli tra loro, mentre la singolacontiene fino a 35 tavolette, ognuna dei quali può funzionare in maniera autonoma. Chi volesse acquistare il prodotto firmato dagli inglesi di, può scegliere tra laa cinque tessere o la versione da dieci pezzi, in vendita a 79 e 99 dollari più spese di spedizione., ...