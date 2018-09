Ha un tumore e solo un mese di vita | tutta la città festeggia il Natale in anticipo per

huffingtonpost

(Di venerdì 14 settembre 2018) C'è una città, in Ohio, che ha giàto il. Lo ha fatto per donare un sorriso a un piccolo membro della comunità, malato terminale di cancro. Brody Allen ha due anni ed è affetto da una rara forma di, i medici hanno fatto sapere ai genitori che gli mancanodue mesi die cosìla città ha deciso di regalargli per l'ultima volta la magia della festa più amata dai bambini.A dare il via aimenti sono stati i familiari, che hanno deciso di preparare i piatti tipici della tradizione e decorare casa. La comunità di Colerain si è unita a loro, celebrando la festività in nettosul calendario. Hanno spedito cartoline dia Brody, tirato fuori luci e ghirlande per addobbare le case, cosicché, passeggiando per le strade, il bimbo ha potuto vivere la magia ...