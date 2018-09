Gué Pequeno | Bling Bling Oro | Testo | Audio | MP3

Gué Pequeno - Sobrio | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno, Sobrio: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno, Sobrio Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno è Sobrio: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sobrio è uno dei pezzi contenuti in Sinatra, il nuovo disco di Gué Pequeno pubblicato oggi, 14 settembre 2018. La […]

Gué Pequeno - il nuovo album/ Con “Sinatra” il rapper si afferma il numero uno della scena italiana : E' uscito il nuovo album di Gué Pequeno: "Sinatra". L'ex dei Club Dogo si classifica subito al primo posto della classifica di Spotify con "Trap Phone", il singolo con Capo Plaza(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:03:00 GMT)

Gué Pequeno & Sfera Ebbasta - Borsello | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno & Sfera Ebbasta è Borsello: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Borsello è il titolo di una nuova collaborazione […]

Gué Pequeno : tutti i featuring presenti nel nuovo album “Sinatra” : Da Sfera Ebbasta a Marracash passando per Elodie The post Gué Pequeno: tutti i featuring presenti nel nuovo album “Sinatra” appeared first on News Mtv Italia.

Gué Pequeno & Capo Plaza - Trap Phone | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno & Capo Plaza, Trap Phone: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno & Capo Plaza, Trap Phone Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno & Capo Plaza è Trap Phone: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Gué Pequeno e Capo Plaza […]

GUE PEQUENO/ Foto : "Ho tanti featuring da giocarmi" - nuove collaborazioni in arrivo? (Battiti Live) : Gue PEQUENO sta vivendo un grande momento con il suo nuovo album "Sinatra". Tornerà negli store più importanti del nostro paese per incontrare i fan. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:18:00 GMT)

Gué Pequeno ha annunciato l’uscita del nuovo album “Sinatra” : In arrivo il 14 settembre The post Gué Pequeno ha annunciato l’uscita del nuovo album “Sinatra” appeared first on News Mtv Italia.

Gué PEQUENO/ Con Elodie e Michele Bravi per Nero Bali - ma sui social infiamma la polemica (Battiti Live 2018) : Anche Gué PEQUENO sarà tra i protagonisti della prima puntata del Battiti Live 2018 in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1. (Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:35:00 GMT)

Gué Pequeno/ Nuovi progetti in arrivo? (Battiti Live 2018) : Anche Gué Pequeno sarà tra i protagonisti della prima puntata del Battiti Live 2018 in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1. (Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:22:00 GMT)