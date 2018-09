Guardiola su Simeone | “All’inizio non apprezzava il mio calcio”

calcioweb.eu

: ??Dai retroscena sul #Baggio calciatore a quelli sul Cholo #Simeone ???Barcellona ma non solo, le confessioni sul su… - DiMarzio : ??Dai retroscena sul #Baggio calciatore a quelli sul Cholo #Simeone ???Barcellona ma non solo, le confessioni sul su… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Guardiola ricorda: 'Quando #Simeone mi disse che non gli piaceva il mio gioco' - ETGazzetta : #Guardiola ricorda: 'Quando #Simeone mi disse che non gli piaceva il mio gioco' -

(Di venerdì 14 settembre 2018) In una lunga chiacchierata a “Universo Valdano”, trasmissione dell’emittente Movistar Plus, Pepha raccontato qualche aneddoto relativo alla sua esperienza sia da calciatore che da allenatore. Tra questi episodi, uno curioso riguarda– agli esordi in panchina – che, dopo aver assistito a un allenamento del Barcellona, confidò al tecnico spagnolo di non amare il suo gioco.ha ricordato anche il maestro Cruijff e Roberto Baggio, con cui condivise lo spogliatoio al Brescia: “Cruijff? La sua presenza, con gli occhiali da sole, intimoriva. Non sei d’accordo? Quella è la porta. Ho sempre pensato che molte delle cose che diceva non le pensava veramente, ma ti faceva credere che fosse così. Non aveva un metodo di allenamento, se ne occupava lo staff. Però aveva un metodo di gioco. Mi ha fatto innamorare. Baggio? Uno dei ...