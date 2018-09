Guardia di Finanza | il comandante Giorgio Salerno incontra il sindaco

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 settembre : IL BLITZ – Procura di Genova e Guardia di Finanza – Sequestrate le carte di Pharus - la società che potrebbe aver gestito parte dei 49 milioni : Genova – l’inchiesta La caccia ai soldi della Lega porta i pm in Lussemburgo Rogatoria nel Granducato, magistrati e finanzieri cercano tracce di una parte dei fondi da sequestrare al partito del ministro dell’Interno di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Non possedendo l’iPhone, mi diverto sempre un sacco a origliare gli altri, sul treno o al bar, mentre interpellano Siri, l’assistente ...

Bloccati i siti di streaming illegale/ Eurostreaming e Guardaserie ko : opera della Guardia di Finanza? : opera della Guardia di Finanza o altro? I siti di streaming illegale sono Bloccati e i suoi fruitori sono già in crisi sui social. Cosa sta succedendo? Ecco le novità(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:48:00 GMT)

Guardia di Finanza - sequestrati duecento grammi di hashish - arrestato straniero : Guardia di Finanza, sequestrati duecento grammi di hashish, arrestato straniero. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo economico ...

Pellet cancerogeno : maxi sequestro della Guardia di Finanza - 3 imprenditori denunciati : Provvedimento di sequestro per oltre 240mila chili di Pellet da parte delle FIamme Gialle a seguito di prelievi di campioni e accertamenti tecnico-qualitativi che hanno stabilito la nocività di alcuni prodotti messi in commercio da tre ditte di Piemonte, Lombardia e Veneto. Tre imprenditori denunciati per frodee immissione sul mercato di prodotti pericolosi.Continua a leggere

Avvicendamento al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di foggia. Arriva il Col. Ernesto Bruno : Successivamente è stato assegnato al Nucleo Polizia Tributaria di Roma dove ha comandato la Sezione Pubblici Spettacoli. Dal mese di luglio 2007 al giugno del 2009 ha frequentato il Corso Superiore ...

Crollo Ponte Morandi - Guardia di Finanza consegna alla Procura lista di nomi : Teleborsa, - Cominciano a delinearsi le responsabilità per il Crollo di Ponte Morandi a Genova. Il cedimento della struttura, avvenuto la vigilia di Ferragosto , ha provocato 43 morti. La Guardia di ...

Contrasto all'illegalità economica - la Guardia di Finanza scopre evasione immobiliare : Pescara - Prosegue l’attività della Guardia di Finanza di intensificazione del Contrasto di ogni forma d’illegalità economica nel periodo estivo. In particolare, con riferimento alla specifica stagione vacanziera, la Compagnia di Pescara che opera sui comuni turistici costieri della provincia, ha avviato un dispositivo di controlli fiscali sia nei confronti dei Bed & Breakfasts che dei privati locatori di immobili in nero, a ...

Guardia di Finanza a Genova e altre città : Il commissario straordinario per l’emergenza: «Autostrade paga e Fincantieri opera». Fiamme gialle a Roma, Firenze e Milano|

Crollo Ponte Morandi : Guardia di Finanza sequestra documentazione - : La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla procura di Genova che riguarda tutta la documentazione relativa al Ponte Morandi dopo il Crollo avvenuto lo scorso 14 agosto ...

Crollo ponte Morandi - la Guardia di Finanza sequestra documenti al Ministero dei Trasporti : 'Nessuna polemica politica: il Comune di Genova, così come la regione Liguria, sono in contatto quotidiano con Roma e 'in ottimi rapporti con il governo', ha detto, riferendosi alle discussioni per ...

Ponte Morandi - la Guardia di Finanza negli uffici di MIT - Provveditorato e Spea : ...