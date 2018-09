Gris potrebbe essere il più bel gioco di quest' anno - prova

eurogamer

Abbiamo provato Gris, il platform di Devolver su Switch. E potrebbe essere il più bel gioco di quest'anno.

(Di venerdì 14 settembre 2018) Andiamo dritti alle lodi finali:è il titolo più bello che abbia giocato. È un tipo di bellezza spontanea ed eterea per cui bisogna ringraziare Conrad Roset, un artista di Barcellona che unisce la malinconia e la maestosità del lavoro figurativo di Egon Schiele, arricchendola con i tratti espressivi dei pastelli. L'effetto è fragile e meraviglioso allo stesso tempo:è unal servizio delle opere d'arte di Roset, costruito attorno ad esse e che ci fa vivere un'avventura attraverso paesaggi che conservano anch'essi quella stessa grazia che pervade tutto il. Parlarne, in realtà, è quasi futile:o è unche va visto per poterammirato pienamente (Devolver ha scelto una galleria d'arte in West London per fare da sfondo alla conferenza stampa di). Qui potete vedere qualche immagine di. Qui di seguito, invece, potete vedere qualche ...