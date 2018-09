Grillo : "Nessun allarme Tbc da migranti" : 21.00 "In Italia non c'è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti". Lo ha detto la ministra della Salute Grillo, che ha annunciato l'arrivo di un decreto "sblocca-concorsi" per i medici, per far fronte alla carenza di medici specialisti e ovviare al problema dei bandi che vanno deserti da medicina generale a pediatria. La ministra ha aggiunto che si sta lavorando alla riduzione dei ticket per la farmaceutica e la ...

Giulia Grillo smentisce Salvini : "Nessun allarme Tbc in relazione alla presenza di migranti" : "In Italia non c'è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l'Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, in riferimento all'allarme su un rischio di aumento di casi di Tbc lanciato nei giorni scorsi dal ministro Matteo Salvini su Facebook, dopo la fuga da un centro di un migrante malato."Purtroppo la ...

Vaccini - Giulia Grillo : Nessun passo indietro. L'Ordine dei Medici avverte : Si rispetti la scienza : Teleborsa, - "Nessun passo indietro sull'obbligo vaccinale". Per essere iscritti ai nidi e alla scuola dell'infanzia i bambini dovranno essere vaccinati e i genitori "dovranno ancora presentare le ...

