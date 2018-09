Grillo al lavoro per il taglio del ticket su farmaci e visite | medici sul piede di guerra

Grillo : "Tutti abbiano un reddito - non un lavoro" Castelli : 17 miliardi per quello di cittadinanza : Per inserire nella prossima legge di bilancio il reddito di cittadinanza "siamo in zona Cesarini, ma stiamo affinando il lavoro" ha detto il sottosegretario all'Economia Castelli confermando chela copertura "è da reperire all'interno del bilancio dello Stato". Per Grillo "se il cuore batte deve avere un reddito"

Beppe Grillo incontra Pepe Mujica : "Per noi ognuno deve avere un reddito - non un lavoro" : Incontro a Milano nel "Barber shop. Un'idea in testa" per Beppe Grillo e l'ex presidente dell'Uruguay José Pepe Mujica. A rivelarlo è lo stesso Grillo sul suo blog. "È un esempio straordinario di cosa voglia dire fare politica al servizio degli altri. Da tempo le nostre strade si incrociavano ed oggi siamo riusciti a conoscerci", afferma il fondatore del M5S."Io sono per il reddito universale, il diritto dell'uomo ad avere ...