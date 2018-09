Grecia | paura sull’isola di Zante Crolla un enorme costone di roccia | barche rovesciate

TERREMOTO OGGI IN Grecia : SENTITA IN PUGLIA SCOSSA M 5.2/ Ultime notizie INGV - tanta paura - persone in strada : TERREMOTO in GRECIA, SCOSSA M 5.2 SENTITA anche in PUGLIA e in ALbania: Ultime notizie e dati INGV in tempo reale. Trema il Salento, segnalazioni da Lecce a Brindisi(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:57:00 GMT)

Incendi in Grecia - la paura degli italiani rinchiusi in hotel : «Il cielo era di fuoco» : Il suono continuo delle sirene e il colore del fuoco nel cielo: dai vetri dei pullman che li traghettavano tra aeroporti e alberghi, decine di turisti italiani hanno avvertito solo l'eco...

Grecia in fiamme - paura ad Atene/ Video - migliaia di persone in fuga : non è attacco terroristico - ma... : Grecia in fiamme, paura ad Atene. Video: migliaia di persone in fuga dalle fiamme, turisti evacuati via mare e grande pericolo. Non si tratta però di un attacco terroristico, ma di...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 00:06:00 GMT)