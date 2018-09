Grande Fratello Vip – È già scoppiata la passione tra due gieffini? L’avvistamento prima

Francesco Monte entra al Grande Fratello Vip : l’ultimissima conferma : Grande Fratello Vip, Francesco Monte è uno dei concorrenti: arriva la nuova conferma Tanti rumors intorno al bellissimo Francesco Monte. Il giovanissimo ragazzo sembrava essere destinato a non partecipare più ad alcuna trasmissione televisiva. Dopo quanto accaduto all’Isola dei Famosi con Eva Henger, sull’ex tronista di Uomini e Donne si è innalzata una polemica a […] L'articolo Francesco Monte entra al Grande Fratello Vip: ...

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo spara a zero contro Cristiano Malgioglio! : Ivan Cattaneo è uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Il cantante, sentitosi paragonare a Cristiano Malgioglio, ha risposto in malo modo. Sentite quale affermazioni al veleno ha avuto il coraggio di dire. Ivan Cattaneo, prima di essere rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Spy” nella quale ha spiegato per quale motivo ha deciso di partecipare al reality show. ...

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte confermato nel cast. “Entro nella casa del GF Vip - aspettatevi grandi sorprese” : Francesco Monte confermato nel cast del Grande Fratello Vip 3 senza se e senza ma. Dopo la doccia fredda di Dagospia sulla sua probabile esclusione, poi confermata e successivamente smentita dal sito di Alfonso Signorini arriva la conferma ufficiale: Francesco Monte c’è! Grande Fratello Vip: confermata la presenza di Francesco Monte nel reality di canale 5 L’ex tronista di Uomini e Donne dunque è ufficialmente in corsa per gareggiare assieme a ...

Grande Fratello Vip : Taylor Mega - la nuova fiamma di Flavio Briatore - è una nuova concorrente : Grande Fratello Vip, Taylor Mega concorrente: la nuova fidanzata di Flavio Briatore entrerà nella Casa È ufficiale: Taylor Mega sarà una concorrente del prossimo Grande Fratello Vip. La nuova fiamma di Flavio Briatore si è appena unita al cast e a rivelarlo è stato il sito 361magazine.com. Della ragazza, seguitissima su Instagram, si è tanto parlato in questi giorni sopratutto per via della sua relazione con Briatore. A fare scalpore, nello ...

Grande Fratello Vip 3 - Taylor Mega è una nuova concorrente? : Taylor Mega è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 3? La bellissima modella potrebbe aggiungersi ad un cast già stellare. Taylor sarebbe una della due donne che mancavano all’appello per completare l’intera formazione della terza edizione del reality show. L’altro posto mancante è conteso dalla Marchesa del Secco d’Aragona e da Lory Del Santo, due donne forti e con un carattere molto focoso. Ricordiamo che ...

Taylor Mega al Grande Fratello Vip/ La fidanzata di Flavio Briatore entrerà nella casa. Il loro amore durerà? : Taylor Mega, la nuova fidanzata di Flavio Briatore, sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La ragazza non entrerà subito nella Casa, ma nelle puntate successive(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:05:00 GMT)