Grande Fratello Vip 3 | Taylor Mega è una nuova concorrente?

Taylor Mega al Grande Fratello Vip/ La fidanzata di Flavio Briatore entrerà nella casa. Il loro amore durerà? : Taylor Mega, la nuova fidanzata di Flavio Briatore, sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La ragazza non entrerà subito nella Casa, ma nelle puntate successive(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:05:00 GMT)

Ilary Blasi - il no più clamoroso al Grande Fratello Vip : 'Non volevo perdere il lavoro'. Chi è il 'matto' : Ha detto no a Grande Fratello Vip e Isola dei famosi per non perdere il lavoro. Giorgio Mastrota , uno dei volti storici di Mediaset , oggi campa con le televendite e ne va fiero. Intervistato da ...

Francesco Monte - escluso dal Grande Fratello Vip? Antonio Ricci lancia ultimatum a Mediaset : Tra pochi giorni si aprirà la famosa porta rossa, della casa più spiata d’Italia. Ufficializzati pochi giorni fa i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2018, ma adesso è mistero sulla partecipazione di Francesco Monte. I vertici Mediaset si oppongono. E’ stato già escluso? Mancano davvero pochi giorni all’inizio della terza edizione del Grande Fratello vip, ma le polemiche sono già iniziate. Nelle ultime ore, è giunta ...

Grande Fratello Vip 2018 : nel cast Taylor Mega - nuova fidanzata di Flavio Briatore : E' il sito 361magazine, qualche ora fa, ad annunciare il nome di uno dei personaggi famosi, tenuti nascosti dalla produzione, che, a partire da lunedì 24 settembre 2018, varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip. Si tratta di Taylor Mega, biondissima 24enne, indicata come nuova fidanzata di Flavio Briatore.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018: nel cast Taylor Mega, nuova fidanzata di Flavio Briatore pubblicato su ...

Grande Fratello Vip : Taylor Mega - fidanzata di Briatore - nel cast? : Taylor Mega, fidanzata di Flavio Briatore, al Grande Fratello Vip? Manca poco alla terza edizione del Grande Fratello Vip 2018. L’inizio è fissato per il 24 settembre, dalle 21.25 su Canale 5 con Ilary Blasi e con la partecipazione di Alfonso Signorini. Il cast è stato ormai annunciato e reso noto attraverso la copertina del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e i canali social del reality. All’appello, però, mancherebbero due ...

Grande Fratello Vip 3 : Lory Del Santo nel cast. L’indiscrezione : Grande Fratello Vip 3: Lory Del Santo arruolata nel cast del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini? Stando agli ultimi rumors trapelati in rete sarebbe lei l’altra donna, dopo la marchesa Daniela De Secco D’Aragona, a varcare la soglia della Porta Rossa della Casa più spiata dello stivale. Lory del Santo pronta ad entrare in Casa? Nonostante al cast del reality targato Endemol Shine Italy, pubblicato su Tv Sorrisi e Canzoni, ci ...

Taylor Mega – Dal flirt con Briatore alla casa del Grande Fratello Vip - la nuova fiamma di Flavio nel cast del reality [GALLERY] : Taylor Mega pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, la nuova fiamma di Briatore ha convinto la produzione del programma ad assoldarla per il reality Non ha fatto neanche in tempo a salire agli onori della cronaca (rosa) per il flirt con Flavio Briatore, che Taylor Mega è pronta ad essere protagonista del Grande Fratello Vip. La meravigliosa modella, che dopo una vacanza in Sardegna si è avvicinata all’ex manager di ...

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte ci sarà? Arriva il chiarimento di Alfonso Signorini : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Lisa Fusco e Giulia Salemi saranno tra le protagoniste di questa edizione. Alfonso Signorini promette scintille!(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 10:26:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Luisa Fusco e Giulia Salemi - scintille nella Casa? Parla Alfonso Signorini : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Lisa Fusco e Giulia Salemi saranno tra le protagoniste di questa edizione. Alfonso Signorini promette scintille!(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Francesco Monte escluso dal Grande Fratello Vip? Parla Signorini : Grande Fratello Vip, Francesco Monte ci sarà? Le parole di Alfonso Signorini Continua il mistero sulla presunta esclusione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez entrerà nella Casa più famosa d’Italia oppure no? Il diretto interessato non ha ancora proferito parola ma nelle ultime ore è intervenuto Alfonso Signorini, opinionista […] L'articolo Francesco Monte escluso dal Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 3 - chi è Giulia Salemi : scheda e foto : Tutto quello che c'è da sapere sulla modella ed influencer, concorrente nel reality show di Canale 5

Grande Fratello Vip 2018/ Parla Giulia Salemi : "Ho dei valori - non svenderò la mia purezza in tv" : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: piovono critiche prima dell'inizio del reality e non sono su Francesco Monte. Maurizio Costanzo interviene...(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:52:00 GMT)

Giulia Salemi prima del Grande Fratello Vip : “Preserverò i miei valori” : Grande Fratello Vip: le ultime dichiarazioni di Giulia Salemi Lunedì 24 Settembre inizierà finalmente la terza edizione del GF Vip condotta da Ilary Blasi. Al fianco della popolare conduttrice ci sarà, come al solito, il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini, il quale metterà senza ombra di dubbio in difficoltà i vari concorrenti vip, che hanno deciso di partecipare al reality show vip. Nel cast ci sarà anche la showgirl Giulia Salemi, ...

Tale e Quale Show – Mario Ermito - dal Grande Fratello all’amore con Miss Italia : ecco chi è l’attore brindisino [GALLERY] : Mario Ermito è uno dei concorrenti di ‘Tale e Quale Show’: il 26enne prima di approdare su Rai Due è stato un coinquilino della casa del Grande Fratello 12 Mario Ermito sarà uno dei protagonista dell’edizione 2018 di ‘Tale e Quale Show‘. Nella trasMissione, presentata da Carlo Conti, il 26enne di Brindisi metterà alla prova le sue capacità imitative e quelle nel canto durante il corso delle puntate. Al ...