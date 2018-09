Grande Fratello Vip 2018 Luisa Fusco e Giulia Salemi | scintille nella Casa? Parla

Francesco Monte escluso dal Grande Fratello Vip? Parla Signorini : Grande Fratello Vip, Francesco Monte ci sarà? Le parole di Alfonso Signorini Continua il mistero sulla presunta esclusione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez entrerà nella Casa più famosa d’Italia oppure no? Il diretto interessato non ha ancora proferito parola ma nelle ultime ore è intervenuto Alfonso Signorini , opinionista […] L'articolo Francesco Monte escluso dal Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 2018/ Parla Giulia Salemi : "Ho dei valori - non svenderò la mia purezza in tv" : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: piovono critiche prima dell'inizio del reality e non sono su Francesco Monte. Maurizio Costanzo interviene...(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:52:00 GMT)