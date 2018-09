Gran Premio Nuvolari in città e in provincia

Tutto è pronto a Mantova per il 28/o Gran Premio Nuvolari : Per Eberhard tornerà il mitico pilota di rally, due volte campione del mondo, Miki Biasion, che guiderà, con il numero 190, un'Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956, a fianco di Mario Peserico, ...

Tutto pronto per il Gran Premio Nuvolari : trecento auto storiche al via : La storia e la cronaca del Gran Premio via Spotify Altra novità della 28esima edizione, il fatto che la storia e la cronaca del Gran Premio Nuvolari verranno trasmesse via podcast grazie alla ...

Formula 1 - Gran Premio di Singapore in diretta tv e online : programmazione Sky e Tv8 : In questo weekend torna l'appuntamento con la Formula 1. Domenica 16 settembre si terra' il Gran Premio di Singapore, si tratta della 15sima corsa della stagione 2018. Si correra' sul circuito di Marina Bay, una pista difficile, la più lunga. Parliamo di 61 giri da 5,065 Km ciascuno. In totale sono presenti 23 curve con muretti parecchio ravvicinati, L'asfalto, inoltre, si presenta poco gommato. Il Gran Premio di Singapore verra' disputato in ...

Gran Premio di Singapore 2018 : anteprima e orari del weekend : orari Venerdì 14 Settembre Libere 1: 10:30-12:00 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 14:30-16:00 , Sky Sport F1 HD, Sabato 15 Settembre Libere 3: 12:00-13:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 15:00 , Sky Sport F1 HD, Differita integrale alle 20:00 su TV8 e TV8 HD Domenica 16 Settembre Gara: 14:10 61 giri 308,828km , Sky Sport F1 HD, Differita integrale ...

Gran Premio Nuvolari - conto alla rovescia per l’edizione numero 28 : La 28a edizione del Gran Premio Nuvolari è pronta ad aprire i battenti: le date da segnare sul calendario sono quelle del 14, 15 e 16 settembre. Si tratta di una manifestazione di regolarità riservata ad automobili d’interesse storico (costruite tra il 1919 e il 1972) e organizzata da Mantova Corse insieme a Automobile Club Mantova e Museo Tazio Nuvolari. Saranno 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova – due terzi dei quali stranieri, provenienti ...

Un incontenibile Dovizioso vince il Gran Premio di Misano - Lorenzo va ko sul più bello : Andrea Dovizioso vince il Gran Premio di San Marino, conquistando la terza vittoria stagionale. Il forlivese è partito subito fortissimo, sorpassando durante i primi giri Jorge Lorenzo e guadagnando terreno nei confronti degli inseguitori. Secondo posto per Marc Marquez che approfitta della caduta di Lorenzo, avvenuta proprio nel momento in cui il maiorchino stava recuperando decimi importanti sul compagno di squadra. Approfitta della caduta ...

MotoGp - la classifica piloti dopo il Gran Premio di San Marino : MotoGp, la classifica piloti – Si è concluso il gran premio di Misano, le Ducati si confermano in grande forma ed in corsa per la vittoria del campionato nonostante l’importante vantaggio in classifica di Marc Marquez. Strepitosa la prestazione di Andrea Dovizioso che ha vinto meritatamente il gran premio, in grande spolvero anche Jorge Lorenzo, il maiochino però ha dovuto fare i conti con una caduta nel finale. Bene Marc ...

L’ordine d’arrivo del Gran Premio di MotoGP di Misano : Com'è finito il Gran Premio di San Marino e della riviera adriatica, che si è corso oggi pomeriggio The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio di MotoGP di Misano appeared first on Il Post.

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Misano di MotoGP : È la sua terza vittoria in questo Mondiale; è arrivato davanti a Marc Marquez The post Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Misano di MotoGP appeared first on Il Post.

Il Gran Premio di MotoGP di Misano in streaming e in tv : Inizia alle 14 e in pole position c'è Jorge Lorenzo; Dovizioso è quarto, Marquez quinto e Rossi settimo The post Il Gran Premio di MotoGP di Misano in streaming e in tv appeared first on Il Post.

Jorge Lorenzo partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di San Marino - sul circuito di Misano : Jorge Lorenzo, pilota spagnolo della Ducati, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini, che si correrà domani sul circuito di Misano. Dal secondo posto partirà l’australiano Jack Miller e dal The post Jorge Lorenzo partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di San Marino, sul circuito di Misano appeared first on Il Post.

Valetino Rossi svela il casco ad hoc per il Gran Premio di Misano : Il casco speciale di Valentino Rossi per Misano 2018 è un richiamo agli anni '80 e ad una delle sue pellicole più celebri. Dopo aver saltato la gara di casa dello scorso anno a causa di un infortunio, ...