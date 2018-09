Gp Singapore | Raikkonen il più veloce

Ferrari a due velocità nelle prove libere a Singapore : Raikkonen 1° - Vettel sbatte : Il programma, dirette su Sky sport F1,: sabato 15 ore 12 prove libere, ore 15 qualifiche; domenica 16 ore 14,10 prove libere.

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Le cose sono filate lisce - è solo venerdì. Ho provato due fondi diversi” : Kimi Raikkonen ha fatto segnare il miglior tempo delle prove libere 2 con un 1:38.699, che gli ha permesso di precedere Lewis Hamilton di appena 11 millesimi. Il finlandese della Ferrari, il quale correrà in Sauber nelle prossime due stagioni, è stato il più rapido nella simulazione del giro secco da qualifica, mentre nella simulazione di passo gara è parso leggermente più lento rispetto alle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Per il finlandese ...

F1 Singapore - Libere 2 : Ferrari prima con Raikkonen - Vettel 9° : Singapore - Nelle Libere 2 a sorridere è Kimi Raikkonen che realizza il miglior tempo con 1'38"699. Delusione per Sebastian Vettel che si è dovuto fermare dopo 45 minuti a causa di un impatto con un ...

F1 – Raikkonen tra novità ed ottimismo a Singapore : “ho girato con due fondi diversi - ecco come è andata” : Kimi Raikkonen positivo dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Singapore: le sensazioni del finlandese della Ferrari dopo aver segnato il miglior tempo nelle Fp2 Kimi Raikkonen davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore. Carico di pressioni per le ultime novità riguardanti il suo futuro, il finlandese della Ferrari non si è fatto distrarre in pista, facendo un ottimo lavoro che gli ha permesso di ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen in testa davanti a Hamilton - Vettel attardato : Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La seconda sessione di 90 minuti, corsa in notturna come accadrà domenica in gara, ha visto il primato del finlandese della Ferrari che con la ultrasoft ha siglato un interessante 1:38.699, precedendo Lewis Hamilton di undici millesimi a parità di gomma. Decisamente più attardate le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo che ...

F1 - GP Singapore 2018 : Kimi Raikkonen guida le prove libere 2 - Sebastian Vettel sbatte contro un muro! Red Bull scatenate : Il GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1, è entrato nel vivo con la disputa delle prove libere 2 che si sono corse in notturna come accadrà per la gara di domenica (stamattina invece la FP1 era sotto il sole). Novanta minuti particolarmente significativi per i piloti che hanno potuto ottimizzare il set-up delle proprio monoposto e trovare il giusto feeling con un tracciato cittadino particolarmente impegnativo, caratterizzato da ben 23 ...

F1 – Terminate le FP2 a Singapore : Raikkonen sfreccia davanti ad Hamilton - problemi per Vettel : Il pilota finlandese termina la seconda sessione davanti a tutti, precedendo di undici millesimi Lewis Hamilton. Nono Vettel, costretto a chiudere anzitempo le FP2 per un piccolo incidente E’ la Ferrari a comandare la seconda sessione di prove libere sul circuito di Singapore, Kimi Raikkonen fa segnare il miglior tempo fermando il cronometro sull’1:38.699. Photo4/LaPresse Un ottimo riferimento per la scuderia di Maranello, ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Doppietta Red Bull - Vettel terzo davanti a Raikkonen : Doppietta delle Red Bull nelle prove libere 1 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. La sessione di 90 minuti si è disputata sotto il sole di Marina Bay, dunque in condizioni diverse da quelle della gara che si correrà in notturna. Daniel Ricciardo si è messo davanti a tutti con un ottimo 1:39.711, precedendo di due decimi il compagno di squadra Max Verstappen. La scuderia austriaca potrebbe essere arbitro della contesa tra Ferrari e ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Io devo preoccuparmi solo di me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Il pilota che devo temere è me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

F1 Singapore - Vettel : «Dopo l'addio di Raikkonen non cambierà la nostra prospettiva» : Singapore - A qualche ora di distanza dalla conferenza della Formula 1, ha parlato anche Sebastian Vettel in un evento organizzato dalla Ferrari. Il tedesco ha parlato di quanto accaduto a Monza, ...

Gp Singapore - Raikkonen : 'Via dalla Ferrari non una mia scelta' : Roma, 13 set., askanews, - 'Penso che sappiate già tutto. Cosa volete sapere? E' stato già detto tutto, ma non è stata una decisione mia, l'esisto è quello che avete visto'. Kimi Raikkonen risponde ...

F1 Singapore - Raikkonen : «Non è stata una decisione mia l'addio alla Ferrari» : Singapore - Kimi Raikkonen ha catalizzato tutte le attenzioni in conferenza stampa a Singapore, a pochi giorni dal clamoroso annuncio dell'avvicendamento al volante della Ferrari con Leclerc. Il ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “A Monza ho saputo la decisione della Ferrari. Se aiuterò Vettel? Vedremo..” : Dopo le corpose notizie uscita in settimana, ovvero il suo addio alla Ferrari ed il ritorno per i prossimi due anni in Sauber Alfa Romeo, Kimi Raikkonen diventa il grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha toccato numerosi argomenti, in primis quanto successo negli ultimi giorni. “Quello che è successo è già stato ...