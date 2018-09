Governo - ok a principi informatori Coni : ANSA, - ROMA, 14 SET - Con un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri il Governo ha approvato i nuovi principi informatori del Coni, le 'regole' alla base degli statuti delle federazioni ...

Figc - Fabbricini : 'Elezioni solo dopo la risposta del Governo sui principi informatori' : ' Sono convinto che ci voglia una forma di rispetto verso il Governo, sappiamo che stanno lavorando sui principi informatori per cui non mi sento in grado di non aspettare la loro risposta'. Così il ...

Stretta anti-stupri del Governo spagnolo : in arrivo nuova legge basata sul principio del consenso esplicito : Dopo Germania e Svezia, anche la Spagna vara la sua Stretta anti-stupri. La vice premier iberica Carmen Salvo ha annunciato una nuova legge contro le violenze sessuali, che punta a introdurre il principio del consenso esplicito. "Se una donna non dice espressamente sì, tutto il resto è no - aveva spiegato Calvo nel suo programma di governo presentato nei giorni scorsi - Ècosì che la sua autonomia viene preservata, ...