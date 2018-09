Governo Lega-M5S vola al 60% Pd male | Forza Italia a picco

Governo - fonti Lega : Totale fiducia in Conte anche su Genova : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dal Governo Lega - M5s solo danni alle donne : La sera del 14 settembre a Sant'Agata, nel Mugello, in provincia di Firenze, un uomo di 34 anni, Nicolò Patriarchi , ha ucciso con un coltello il figlio Michele di un anno e poi ha cercato di uccidere ...

Governo Lega-M5S vola al 60% Conte-Di Maio - consensi record : La Lega di Matteo Salvini è il primo partito in Italia, per consensi. Secondo il sondaggio di Demos per Repubblica, condotto negli scorsi giorni, ha superato, di poco, il 30%. M5S è sceso al 29,4%. Ha perso 3 punti, rispetto alle elezioni del 4 marzo. E poco meno di 2, negli ultimi 4 mesi. LdS e M5S, insieme, sfiorano il 60%. Gran parte degli elettori italiani, dunque, è dalla loro parte. Di Maio cresce in popolarità. ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo e migranti : luna di miele con Salvini - Lega oltre il 30% (15 settembre 2018) : SONDAGGI POLITICI: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del Governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:55:00 GMT)

Sondaggi - Lega primo partito al 30% - italiani con Salvini sul caso Diciotti. M5S in calo ma consensi record per il Governo : Continua l’ascesa della Lega di Matteo Salvini, che si conferma il primo partito in Italia con oltre il 30% dei consensi, staccando il Movimento 5 Stelle, alleato di governo, che si ferma al 27,9%. Insieme, la coalizione giallo-verde vola così al 60%, portando a casa il sostegno della maggioranza degli italiani. Promosso, con il 62% dei consensi, anche l’esecutivo di Giuseppe Conte che incassa il sostegno unanime degli elettori dei ...

Consob ai cinquestelle - Antitrust alla Lega : ecco le nomine del Governo : Il governo giallo-verde si prepara a una nuova infornata di nomine. La torta non è ricca quanto quella spartita in estate, quando Lega e 5Stelle si sono divisi i vertici di Cassa depositi e prestiti, ...

Salvini-M5s - è tensione : "così non si lavora"/ Ultime notizie Governo - leader Lega furioso : ecco perchè : Salvini-M5s, è tensione: "così non si lavora". Ultime notizie Governo, leader Lega furioso con gli alleati pentastellati: ecco cos'è successo le scorse ore(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:08:00 GMT)

Lega - festa dei parlamentari e membri di Governo sul terrazzo di Salvini : porchetta - canti popolari e cori sulle note di Pupo : L’appuntamento era nella sua casa di 200 metri quadri, ristrutturata ai tempi di Claudio Scajola al Viminale, nel centro di Roma. Tra le stanze e l’enorme terrazzo, si sono affollate più di 200 persone, truppe leghiste soprattutto. Presenti tutti i membri verdi del governo, tranne Giancarlo Giorgetti. E dopo gli invitati sono arrivate anche le leccornie, in primis la porchetta di Ariccia innaffiata con tanto alcol, racconta Il ...

Draghi attacca Lega-M5s “parole Governo? Danno agli italiani”/ Avviso a Di Maio-Salvini “rispettate le regole” : Mario Draghi attacca Lega-M5s: "parole del Governo fanno danni agli italiani". Avviso Bce a Salvini e Di Maio, "rispettate le regole"; ai mercati, "ascoltate Tria e Conte"(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:13:00 GMT)

Sondaggi - continua il testa a testa Lega-M5s : consenso del Governo al 60% : Gli ultimi Sondaggi confermano la scalata della Lega e il testa a testa con il MoVimento 5 Stelle per aggiudicarsi il titolo di primo partito. Alto il consenso per il governo, con le due forze che insieme raggiungono il 60%. Positivo anche il giudizio degli elettori sulle politiche dell'esecutivo in tema di migranti.continua a leggere

Bonafede : "La Lega è un partner solido. euro Il Governo è compatto" : 'Lo dico a gran voce: il governo è assolutamente compatto, il M5S ha trovato nella Lega un partner solidissimo nel portare avanti la legge spazzacorrotti, che vogliamo che venga approvata al più ...

Milleproroghe : aula deserta - prima fiducia Governo M5S-Lega : Milleproproghe, in aula deserta passa la prima fiducia del Governo M5S-Lega. Provvedimento approvato con 329 voti favorevoli, 220 contrari e 4 astenuti.

"Matteo Renzi agghiacciante. Sì al Governo M5S-Lega" Addio a Guido Ceronetti. L'ultima intervista ad Affari : E' morto a Cetona Guido Ceronetti, scrittore, poeta e drammaturgo. Ecco l'intervista esclusiva che il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino realizzò con il grande Guido Ceronetti, ospite lo scorso luglio al premio di poesia Cetonaverde 2018. Parlò in termini positivi del presidente americano Donald Trump, di Matteo Salvini, di Luigi Di Maio e del governo del Cambiamento in Italia. E Matteo Renzi? ...