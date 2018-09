Gli sviluppatori della serie Pokémon svelano il nuovo RPG Town per Nintendo Switch

Gli sviluppatori di The Sinking City spiegano il loro approccio alla narrazione per immagini nel nuovo video : The Sinking City, l'open-world investigativo con atmosfere lovecraftiane sviluppato da Frogwares, lo abbiamo visto recentemente in azione con un trailer focalizzato sull'illuminazione e il meteo. Oggi gli sviluppatori hanno pubblicato un altro video per The Sinking City, questa volta evidenziando il loro approccio alla narrazione per immagini e parlando di come affrontano i limiti dell'essere un piccolo studio che lavora su un gioco open world ...

Remnant : From the Ashes : lo shooter survival in terza persona deGli sviluppatori di Darksiders 3 si mostra in un video gameplay : In occasione del PAX West, Perfect World Entertainment e Gunfire Games hanno rilasciato un nuovo video che mostra circa 30 minuti di gioco di Remnant: From the Ashes. Remnant: From the Ashes è un gioco di sopravvivenza in terza persona realizzato dagli sviluppatori di Darksiders 3 ed è ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da creature mitiche.Il gioco promette di offrire ai giocatori, e fino a tre dei loro amici, un'esperienza di gioco ...

Gli sviluppatori di Ride 3 : Xbox One X è una console straordinaria - il gioco sarà splendido e più nitido con l'HDR : Mentre gran parte dei giochi AAA si aspettano di avere funzionalità visive migliorate su Xbox One X e PS4 Pro, anche i titoli più piccoli riprendono questa pratica più frequentemente ormai. Uno di questi giochi è il prossimo titolo di corse Ride 3, sviluppato da Milestone.Recentemente Gamingbolt ha parlato con il team di sviluppo e ha chiesto se il gioco avrebbe avuto qualche miglioramento su Xbox One X e PS4 Pro, e se fosse in programma ...

Multi Theft Auto : Gli sviluppatori introducono il supporto online per GTA San Andreas : Buone notizie per tutti i fan di GTA San Andreas, il team di Multi Theft Auto ha infatti appena pubblicato una nuova versione di MTA: San Andreas.Come riporta DSOG, parliamo di un software open-source che introduce il pieno supporto online delle versione PC di GTA: San Andreas. Multi Theft Auto è diventato una piattaforma Multiplayer avanzata per giocatori e sviluppatori, l'ultima versione introduce nuove lingue e nuovi contenuti. Se siete ...

Gli sviluppatori di Divinity : Original Sin 2 vogliono lavorare a "qualcosa di nuovo" : Lo studio responsabile di Divinity: Original Sin 2 non non ha intenzione di fermarsi dopo aver realizzato l'apprezzatissimo gioco di ruolo. Ora che l'edizione definitiva è terminata, Larian ha confermato la volontà di lavorare su "nuove cose".In un'intervista con PC Gamer, riportata da PCGamesN, il fondatore di Larian Sven Vincke ha dichiarato che l'obiettivo di Larian ora è "fare nuove cose"."Abbiamo già fatto un grande sforzo per migliorare ...

Rocksteady : Gli sviluppatori di Batman Arkham al lavoro su un atteso titolo tripla A per console di prossima generazione : Rocksteady Studios è alla ricerca di nuovo personale da impeigare su "un atteso titolo AAA imminente".Come riporta Eurogamer.net, grazie a ResetEra apprendiamo che sono spuntati più di 20 annunci di lavoro che coprono un'intera gamma di discipline, tra cui codifica, scrittura di sceneggiature, gestione della community e fanno riferimento a un titolo AAA attualmente non annunciato che sarà disponibile su "piattaforme di prossima generazione" ...

Call of Duty Black Ops 4 : in un video Gli sviluppatori rispondono a 195 domande su Blackout : Manca poco più di un mese all'uscita di Call of Duty: Black Ops 4, che per la prima volta nella storia del franchise includerà un'inedita modalità Battle Royale chiamata Blackout che potrà essere provata dai giocatori solo tra qualche giorno, grazie a una beta privata davvero molto attesa.Game Informer ha ottenuto un coverage esclusivo per questa modalità, e ha potuto sommergere di domande il Design Director di Treyarch David Vonderhaar che in ...

Qual è il vero finale di Life is Strange? Gli sviluppatori parlano della storia di Max e Chloe : Il primo episodio dell'attesissimo Life is Strange 2 sarà disponibile a partire dal 27 settembre ma i fan dell'IP creata da Dontnod si pongono ancora diversi interrogativi per quanto concerne Max e Chloe, le due protagoniste del primo Life is Strange la cui vicenda si è chiusa con un bivio finale estremamente delicato. Considerando l'importanza dei due personaggi e la voglia di rivedere le due ragazze anche all'interno di Life is Strange 2 non ...

Gli sviluppatori di Dead Cells sono soddisfatti del declino delle microtransazioni : Dead Cells è stato uno dei titoli più apprezzati dell'anno, si tratta di un titolo indie a basso budget venduto a poco prezzo. Contrariamente ad altri titoli AAA i ragazzi di Motion Twin non hanno pensato di infarcirlo di microtransazioni al fine di raggranellare qualche soldo extra. Come riporta Gamingbolt, la pratica di inserire le microtransazioni non è stata molto apprezzata dal pubblico, si sono create molte polemiche e addirittura la Corte ...

theHunter Call of the Wild 2019 Edition : il titolo deGli sviluppatori di Just Cause sarà disponibile a ottobre : Ricordate theHunt: Call of the Wild? se non siete tra questi vi basti sapere che si tratta di un titolo sviluppato da Avalanche Studios (Just Cause) in cui il giocatore dovrà cacciare animali selvaggi in stupende e selvagge ambientazioni. Se non avete avuto l'occasione di provarlo forse questo è il momento giusto per rimediare. Il gioco base non è avaro di ambientazioni, potremo infatti cacciare nelle campagne tedesche di Hirschfelden, il ...

Ghost of Tsushima : Gli sviluppatori lavorano a contatto con veri maestri di Kenjutsu : Ghost of Tsushima è un gioco profondamente a contatto con la cultura giapponese, rappresentando a tutti noi l'era dei samurai.Ebbene come riporta Dualshockers Sucker Punch sta prendendo le cose molto seriamente, infatti come possiamo vedere dalle foto postate su Twitter gli sviluppatori hanno incontrato degli esperti maestri di Kenjutsu. I due signori che possiamo vedere in foto infatti fanno parte della scuola di arti marziali Tenshinryu ...

Gli sviluppatori di Cosmic Star Heroine si sono lamentati dello scarso supporto da parte di Nintendo : Nintendo Switch è senza dubbio un punto di riferimento per il mondo degli indie, in quest'ultimo periodo Nintendo si è infatti data da fare per offrire supporto agli sviluppatori. Per alcuni però non è stato così.Come riporta Gamingbolt, i ragazzi di Zeboyd Games, creatori dell'RPG a turni Cosmic Star Heroine hanno affermato di essere rimasti molto delusi dal comportamento di Nintendo, che dopo la pubblicazione del gioco non ha provveduto a ...

Con Devil May Cry 5 Gli sviluppatori si sono concentrati sulle richieste dei fan : Quando God of War è stato rilasciato qualche tempo fa, l'evidente cambio di rotta verso un RPG dai ritmi meno caotici (ovviamente rispetto ai precedenti capitoli) ha fatto discutere, tuttavia il gioco si è poi rivelato un successo. Gli sviluppatori di Devil May Cry 5 la pensano diversamente e hanno affermato di non aver mai preso in considerazione l'idea di deviare dallo stile hack and slash.Come riporta Gamingbolt, il Game Director Hideaki ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 sono consapevoli che molti giocatori non amano la prospettiva in prima persona : Il prossimo attesissimo RPG di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, sembra essere significativamente diverso da tutti gli altri giochi su cui hanno lavorato finora. Ovviamente, l'utilizzo della prospettiva in prima persona differenzia il titolo dalla trilogia di The Witcher e, questo, sarà l'unico modo in cui si potrà giocare, a differenza, ad esempio, dei giochi di Bethesda, che sono fatti per essere giocati in prima persona, ma anche in terza. Non ...