Giro | Tour e Vuelta | quali nazioni sono riuscite nella tripletta lo stesso anno? Gran

Giro - Tour e Vuelta : vince tutto la Gran Bretagna. Non succede da 54 anni! Comparsa per oltre un secolo - ora domina : Simon Yates ha ormai ipotecato la vittoria della Vuelta a España 2018. Salvo crolli improvvisi ed inaspettati nell’ultima tappa di montagna di domani, comunque sempre da mettere in conto in una Grande corsa a tappe, il britannico domenica festeggerà la maglia rossa a Madrid. Troppo ampio il margine di vantaggio sugli inseguitori: il secondo classificato, lo spagnolo Alejandro Valverde, paga ormai 1’38”, mentre l’olandese ...

Golf - European Tour 2018 : gran Giro di Nino Bertasio che è decimo all’Omega European Masters. Vola al comando Matthew Fitzpatrick : Si è completato il terzo giro all’Omega European Masters. Sul par 70 di Crans Montana, Svizzera, si abbatte il ciclone Matthew Fitzpatrick: l’inglese gira in 63 colpi, piazza un eagle alla settima buca, distribuisce in giro altri cinque birdie e va al comando con un -14 complessivo. Dopo il settimo posto in Danimarca, il ventiquattrenne insegue la prima vittoria del 2018 dopo tre occasioni in cui ci è andato vicino in maggiore o ...

Golf - European Tour 2018 : tripudio inglese nel Made In Denmark! Matt Wallace prevale in un playoff da capoGiro : tripudio inglese nel Made In Denmark, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca. Matt Wallace ha prevalso al termine di un playoff con altri tre connazionali, segnale evidente del feeling che gli inglesi hanno trovato con il prato danese, su cui i padroni di casa non sono stati altrettanto performanti. Wallace è stato letteralmente ...

20 anni fa la doppietta Giro-Tour del Pirata : La 'sua' Cesenatico ricorda l'1 e il 2 settembre Marco Pantani, morto il 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini, vent'anni dopo la storica duplice vittoria al Giro d'Italia e al Tour de France, ...

Golf - PGA Tour 2018 : rivoluzione nel terzo Giro del The Northern Trust. Koepka e Lovemark scivolano indietro - DeChambeau ne approfitta e va in fuga : Classifica rivoluzionata al termine del terzo giro del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. A guidare la leaderboard ora c’è lo statunitense Bryson DeChambeau, autore di un round sensazionale in 63 colpi, che gli ha consentito di spiccare il volo e di ergersi in vetta a quota -16 con 4 lunghezze di vantaggio sul ...

Golf – Eurotour - al Czech Masters Pavan fa il campione : Andrea è leader ad un Giro dal termine : A un giro dal termine la coppia composta da Andrea Pavan e Padraig Harrington ha tre colpi di vantaggio su Gavin Green. In alto anche Bertasio (5°) Un grande Andrea Pavan (199 – 65 69 65, -17), grazie a un gioco impeccabile sottolineato da un 65 (-7), si è portato al comando insieme all’irlandese Padraig Harrington (199 – 66 68 65) a un giro dal termine del D+D Real Czech Masters sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72), a Praga ...

Montepremi Vuelta a España 2018 : quanti soldi guadagnano i ciclisti tra generale e tappe? Il confronto con Giro d’Italia e Tour de France : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un Montepremi più ricco del 15% rispetto alla passata edizione ma la corsa a tappe in terra iberica si conferma come la più povera dei tre Grandi Giri con un Giro economico che vale la metà di quello del Giro d’Italia ed è solo un terzo del Tour de France. Il vincitore della Vuelta di Spagna potrà godere infatti di appena 150mila euro, solo 57mila andranno al secondo classificato mentre il ...

Vuelta a España 2018 - tutto il montepremi : quanti soldi guadagnano i ciclisti? Confronto impietoso con Giro e Tour : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un montepremi più ricco del 15% rispetto alla passata edizione ma la corsa a tappe in terra iberica si conferma come la più povera dei tre Grandi Giri con un Giro economico che vale la metà di quello del Giro d’Italia ed è solo un terzo del Tour de France. Il vincitore della Vuelta di Spagna potrà godere infatti di appena 150mila euro, solo 57mila andranno al secondo classificato mentre il ...

Golf - European Tour 2018 : dopo il secondo Giro in testa Jamieson e Waring - risale Pavan : secondo giro concluso al Nordea Masters, torneo di Golf dello European Tour, in terra svedese. Al comando si portano lo scozzese Scott Jamieson e l’inglese Paul Waring: super 63 per Waring, mentre arriva un 65 per Jamieson, per entrambi il totale sul percorso Par 70 è di 129. Ancora non è chiusa la pratica: in corsa per la vittoria c’è infatti anche il sudafricano Thomas Aiken che, con il 65 odierno, si porta a 131, a +2 dalla ...

Pga tour : impresa di Brandt Snedeker - un Giro in 59 colpi : Roma, 17 ago., askanews, - Lo statunitense Brandt Snedeker ha realizzato uno score di 59 colpi, undici otto par, nel primo giro del Wyndham Championship divenendo il nono giocatore nella storia del ...

Golf - European Tour 2018 : in Svezia dopo il primo Giro in testa c’è il francese Clement Sordet : Concluso il primo giro del Nordea Masters, torneo di Golf dello European Tour: in Svezia il percorso par 70 sorride al transalpino Clement Sordet, primo a -8, che chiude la giornata con un ragguardevole 62. Alle sue spalle una coppia britannica: con 64, a quota -6, ecco lo scozzese Scott Jamieson e l’inglese Lee Slattery. Al quarto posto un quartetto a -5: chiudono con 65 colpi infatti lo svedese Christofer Blomstrand, il finlandese Tapio ...

Ciclismo - il direttore del Giro incolpa il Tour : ‘Pensano di fare quello che vogliono’ : Il clima di straordinaria tensione che si è vissuto al Tour de France [VIDEO] ha lasciato molti interrogativi e discussioni nel mondo del Ciclismo. La corsa è iniziata con una forte contestazione del pubblico nei confronti di Chris Froome e della Sky, frutto dei lunghi mesi del caso doping in cui il campione britannico è rimasto invischiato ma anche degli attriti tra l’organizzazione e la squadra alla vigilia del via. Del nervosismo esasperato e ...

20 anni fa il trionfo di Marco Pantani nella Grande Boucle : l’ultimo a realizzare la doppietta Giro-Tour : Il 2 agosto di 20 anni fa, gli Champs-Élysées di Parigi avevano un qualcosa di particolare. Il giallo del Tour de France era tornato nel Bel Paese, 33 anni dopo Felice Gimondi, ed era un “Pirata” a guidare il proprio vascello lungo la Senna. Il suo nome era Marco Pantani. Qualche stagione è passata ma il ricordo di quel trionfo di Marco rivive nel cuore degli appassionati perché lui, vuoi o non vuoi, era speciale. Il corridore ...

Golf - European Tour 2018 : dominio australiano nel primo Giro del Fiji International : Lo European Tour fa tappa alle Fiji questa settimana, al Natadola Bay Golf Course, sede del Fiji International. Un torneo che non vede un field ricchissimo (non ci sono italiani in gara), visto il contemporaneo svolgimento del Bridgestone Invitational, ma che comunque ha regalato un primo giro interessante. Un primo giro di marca australiana, perché sono infatti sei i giocatori provenienti dall’Australia nelle prime sette posizioni. Tra ...