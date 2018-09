Ginnastica ritmica | Mondiali 2018 | chi è Milena Baldassarri | la migliore azzurra di

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 14 settembre. Tutte le azzurre in gara : Oggi venerdì 14 settembre andrà in scena la quinta giornata dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) spazio alla finale del concorso generale individuale: le ragazze in gara si esibiranno sui quattro attrezzi e si assegneranno le medaglie dell’unica prova olimpica per quanto riguarda le individuale. Le favorite della vigilia sono le solite russa Dina e Arina Averina, terzo incomodo l’israeliana ...

VIDEO Milena Baldassarri riscrive la storia : l’esercizio al nastro valso la medaglia d’argento ai Mondiali di Ginnastica ritmica : Milena Baldassarri ha compiuto un’impresa fantasmagorica ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La romagnola ha letteralmente riscritto la storia di questo sport entro i nostri confini ed è entrata nella leggenda conquistando la medaglia d’argento al nastro, il miglior risultato di tutti i tempi per un’individualista italiana durante una rassegna iridata. La 16enne ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : CIGNO D’ARGENTO! Milena Baldassarri scrive la leggenda - incredibile medaglia al nastro : L’Italia tocca il cielo con un dito, Milena Baldassarri entra nella leggenda della Ginnastica ritmica, confeziona un’impresa mastodontica e riscrive la storia di questa disciplina alle nostre latitudini. La 16enne (spegnerà le prossime candeline il 16 ottobre) ha conquistato la medaglia d’argento al nastro ai Mondiali che si stanno disputando alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria): la romagnola ha ottenuto il miglior risultato di tutti i tempi in ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Italia sbalorditiva - bronzo nel team event! Agiurgiuculese e Baldassarri in finale tra nastro e clavette : L’Italia continua a regalare grandi emozioni ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica e, dopo il bronzo conquistato da Alexandra Agiurgiuculese con la palla, porta a casa un’altra medaglia nel team event, la prova a squadre che prende in considerazione i migliori dieci esercizi effettuati dalle varie Nazionali. Le azzurre salgono sul terzo gradino del podio per la prima nella storia in questo format che intende valutare la qualità del ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di giovedì 13 settembre. Tutte le azzurre in gara : Oggi giovedì 13 settembre andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) spazio alle qualificazioni di clavette e nastro per quanto le individualiste: le ragazze in gara si esibiranno esclusivamente con un attrezzo. In serata andranno in scena le Finali di Specialità per quanto riguarda questi due attrezzi. L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza con Alexandra ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Baldassarri e Agiurgiuculese in testa col nastro in qualifica! Dominio Russia alle clavette : L’Italia continua a incantare ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Dopo la medaglia di bronzo conquistata ieri da Alexandra Agiurgiuculese alla palla, le azzurre fanno ancora la differenza nella terza giornata di qualificazioni e chiudono al comando la classifica con il nastro. Milena Baldassarri, ieri quarta alla palla, ha eseguito un ottimo esercizio e occupa la prima posizione (17.800) precedendo di due decimi proprio la ...

Ginnastica ritmica - Alexandra Agiurgiuculese : il Cigno magico che fa esplodere l’Italia. Chi è l’azzurra di bronzo ai Mondiali? : Il suo nome sarà per sempre legato alla storia della Ginnastica ritmica italiana, le sue gesta rimarranno imprese nella mente degli appassionati per tempo immemore, la sua impresa riecheggerà per i prossimi decenni, la sua medaglia di bronzo luccica splendidamente e magnificamente dopo aver fatto battere il cuore di tutti gli appassionati che aspettavano questo momento da 27 anni. Alexandra Agiurgiuculese ha rispedito l’Italia in orbita, ...

VIDEO Alexandra Agiurgiuculese - esercizio da sogno alla palla. Storico bronzo ai Mondiali di Ginnastica ritmica : Alexandra Agiurgiuculese ha realizzato un’impresa storica ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica a Sofia (Bulgaria). L’italo-rumena ha regalato la seconda medaglia di sempre al Bel Paese in una rassegna iridata individuale, conquistando la medaglia di bronzo nell’esercizio della palla e scoppiando letteralmente in lacrime dopo aver visualizzato il punteggio ricevuto. A precedere la 17enne azzurra solo le inarrivabili russe Dina ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 12 settembre. Tutte le azzurre in gara : Oggi mercoledì 12 settembre andrà in scena la terza giornata dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) spazio alle qualificazioni di clavette e nastro per quanto le individualiste: le ragazze in gara si esibiranno esclusivamente con un attrezzo. In serata andranno in scena le Finali di Specialità per quanto riguarda questi due attrezzi L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza con Alexandra ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Italia in lacrime - Alexandra Agiurgiuculese riscrive la storia. Cigno di bronzo con la palla : La storia è appena stata scritta, l’Italia della Ginnastica ritmica ricorderà a lungo questa data: martedì 11 settembre 2018, il tricolore sventola sul podio dei Mondiali a livello individuale. Era successo solo una volta in passato, bisogna risalire al 1991 quando Samantha Ferrari conquistò il bronzo alle clavette nella cornice del Pireo. A 27 anni di distanza torniamo a festeggiare e ci riusciamo grazie ad Alexandra Agiurgiuculese che ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. L’Italia sogna le medaglie con Baldassarri e Agiurgiuculese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) si assegnano le prime medaglie iridate. In programma le Finali di Specialità al cerchio e alla palla, l’Italia vuole sognare in grande con Milena Baldassarri (presente in entrambi gli atti conclusivi) e con Alexandra Agiurgiuculese (solo alla palla) che hanno le carte in regola per puntare al terzo gradino del podio alle ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : grande Italia! Milena Baldassarri in finale a cerchio e palla con Agiurgiuculese. Dominio Russia : Milena Baldassarri fa bottino pieno ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La Campionessa d’Italia conquista la qualificazione alle Finali di Specialità al cerchio e con la palla, stasera a partire dalle ore 19.00 sarà in pedana per andare a caccia delle medaglie anche se servirà davvero un’impresa. La romagnola è ottava tra le finaliste col cerchio (ieri aveva ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di martedì 11 settembre. Tutte le azzurre in gara : Oggi martedì 11 settembre andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) spazio alle qualificazioni di cerchio e palla per quanto le individualiste: le ragazze in gara si esibiranno esclusivamente con un attrezzo. In serata andranno in scena le Finali di Specialità per quanto riguarda questi due attrezzi L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza con Alexandra ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : dominio Russia nelle prime qualifiche - Baldassarri spera nella finale al cerchio : Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) si sono aperti i Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica con la prima giornata di qualificazioni riservata alle individualiste. Le ragazze si sono esibite esclusivamente in un attrezzo (o cerchio o palla), domani si cimenteranno con l’altro elemento e poi in serata si disputeranno le Finali di Specialità con l’assegnazione delle prime medaglie. Come da pronostico è andato in scena un dominio totale ...