Giappone | il numero dei centenari sfiora quota 70mila

Sisma Giappone - numero morti sale a 16 : 7.53 E' di 16 morti il nuovo bilancio del terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito l'isola di Hokkaido, in giappone. 300 le persone rimaste ferite. Lo ha riferito il premier giapponese, Abe. Al momento vi sono ancora 26 persone disperse. Particolarmente colpito il villaggio di Atsuma, da cui provengono tutti i dispersi e la maggior parte delle vittime. Oltre 300 ospedali sono senza elettricità e circa 40.000 abitazioni sono senza ...

Sisma Giappone - numero morti sale a 8 : 8.45 sale a 8 il numero delle persone morte a seguito del forte Sisma di magnitudo 6.6 che ha colpito l'isola settentrionale Giapponese di Hokkaido. Lo ha riferito l'emittente tv nazionale, Nhk. Decine le case distrutte e circa 3 mln di abitazioni sono rimaste senza elettricità.La centrale nucleare di Tomari, che non era in funzione prima del Sisma ha attivato il sistema d'emergenza per mantenere operativo il processo di raffreddamento. Scosse ...

Alluvioni in Giappone : numerosi anziani morti - ora è il caldo a mietere vittime : Secondo quanto emerso da un’indagine commissionata dall’agenzia Kyodo, il 70% delle vittime delle Alluvioni nel Giappone centro occidentale, era costituito da persone anziane: tra i 171 morti identificati fino ad ora, 118 avevano più di 60 anni, inclusi 44 ultra ottantenni e ultra novantenni. Molte persone vivevano da sole, rileva la ricerca, e hanno avuto difficoltà a evacuare le proprie abitazioni prima delle inondazioni, o ...

Il numero di morti nelle alluvioni in Giappone è salito a 156 : In base alle informazioni ufficiali arrivate nella mattina di oggi, martedì 10 luglio, almeno 156 persone sono morte per le conseguenze delle forti piogge che ci sono state negli ultimi giorni in Giappone, soprattutto nella parte occidentale del paese. Le The post Il numero di morti nelle alluvioni in Giappone è salito a 156 appeared first on Il Post.

Piogge torrenziali in Giappone : il bilancio provvisorio delle vittime sale a 141 - numerosi dispersi [GALLERY] : 1/42 AFP/LaPresse ...

Giappone - 85 MORTI PER MALTEMPO/ Video - si aggrava il numero dei deceduti : MALTEMPO in GIAPPONE, Video, 76 MORTI, 92 dispersi, 4.7 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio. Non migliora la situazione in oriente, dove la pioggia non cessa(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 23:42:00 GMT)

Giappone - maltempo e inondazioni/ Video - aumenta il numero delle vittime : 51 morti e 48 dispersi : maltempo in Giappone Video, 46 morti, 50 dispersi, 3 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:00:00 GMT)