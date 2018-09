Giappone-Corea del Sud | Tokyo si rivolge all' Omc per i dazi anti-dumping sull' acciaio

Giappone : Nordcorea resta minaccia seria : 6.20 Nonostante i progressi diplomatici degli ultimi mesi, la Corea del Nord continua a rappresentare una minaccia " seria e imminente". E' quanto sostiene il ministero della Difesa Giappone se. "Non possiamo ignorare il fatto che ad oggi, Pyongyang dispone di diverse centinaia di missili, che mettono il Giappone in pericolo", ha detto il ministro della Difesa, Onodera. "In risposta, il governo Giappone se sta costantemente rafforzando le sue ...

Corea del Nord - Giapponese liberato 'per motivi umanitari' : La Corea del Nord ha deciso di liberare "per motivi umanitari" ed espellere Tomoyuki Sugimoto, un giapponese 39enne arrestato in seguito a un "crimine" non meglio precisato contro il Paese. L'ipotesi ...