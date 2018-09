Giappone | a luglio capacità utilizzo impianti cala dello 0 | 6%

Giappone : produzione industriale rivista al ribasso in luglio : Lo ha annuncia il ministero dell'Economia che ha rivisto le stime precedenti, pari rispettivamente -0,1% e +2,3%. Ricevi aggiornamenti su Calendario Economico Lasciaci la tua e-mail:

Giappone - balzano gli ordini di macchinari a luglio : Teleborsa, - Balza il settore industriale del Giappone nel mese di luglio. Il totale degli ordinativi al settore privato ha registrato un forte incremento del +13,9% dopo il +0,3% di giugno . Il dato ...

Giappone - balzano gli ordini di macchinari a luglio : Balza il settore industriale del Giappone nel mese di luglio. Il totale degli ordinativi al settore privato ha registrato un forte incremento del +13,9% dopo il +0,3% di giugno . Il dato risulta ...

Giappone - boom ordini macchinari in luglio sostiene attese economia : Sono aumentati abbondantemente oltre le aspettative in luglio gli ordini di macchinari in Giappone, segnando un rimbalzo dopo il calo del mese precedente.

Giappone - spese famiglie in risalita a luglio : Teleborsa, - Risalgono le spese delle famiglie Giapponesi ed i redditi delle famiglie degli operai a lugli o . A luglio, le spes e delle famiglie sono aumentate dell'1,5% in termini nominali e dello 0,...

Giappone - spese famiglie in risalita a luglio : Risalgono le spese delle famiglie Giapponesi ed i redditi delle famiglie degli operai a lugli o . A luglio, le spes e delle famiglie sono aumentate dell'1,5% in termini nominali e dello 0,4% in ...

Giappone : indice anticipatore calato a 103 - 5 punti in luglio : L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece sceso a 116,3 punti dai 116,9 punti precedenti, 117,1 punti in maggio,, contro i 115,7 punti attesi dagli economisti. ,...

Ocse : inflazione in aumento a luglio - in crescita Italia - Canada e Giappone : In aumento l'inflazione annua nell'area Ocse che sale dal 2,8% di giugno al 2,9% a luglio. Al netto dei generi alimentari e dei prezzi energetici, l'inflazione è salita al 2,1%.

Giappone - disoccupazione in leggero aumento a luglio : Teleborsa, - In leggero aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a luglio il tasso di disoccupazione è salito al ...

Giappone - produzione si stabilizza a luglio ma resta sotto attese : Teleborsa, - Ristagna la produzione nelle fabbriche Giapponesi . Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, l'indice destagionalizzato ...

Giappone - disoccupazione in leggero aumento a luglio : In leggero aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a luglio il tasso di disoccupazione è salito al 2,5% , ...

Giappone - produzione si stabilizza a luglio ma resta sotto attese : Ristagna la produzione nelle fabbriche Giapponesi . Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, l'indice destagionalizzato della ...

Giappone : produzione industriale salita del 2 - 3% in luglio : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in luglio la produzione industriale è salita in Giappone del 2,3% annuo, contro il precedente declino dello 0,9%, 4,2% il progresso di maggio, e la crescita del 2,7% ...

Giappone : vendite dettaglio decelerano a luglio : Teleborsa, - Perdono velocità i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI,, nel mese di luglio le vendite al dettaglio sono ...