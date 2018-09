GIANNI BREZZA | MARITO DI LORETTA GOGGI Il ricordo dopo la sua morte | Ecco come

GIANNI BREZZA - marito di Loretta Goggi / "La morte l'ha portato via dai teleschermi non da me" (Techetechetè) : Gianni Brezza , ballerino, coreografo, attore e regista, si è spento nel 2011 a causa di alcune complicanze legate a un tumore. marito di Loretta Goggi dal 2008, è tra i protagonisti più...(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:58:00 GMT)

GIANNI BREZZA - marito di Loretta Goggi/ L'amore eterno : “La morte non l'ha portato via da me” : Gianni Brezza, marito di Loretta Goggi. L'amore eterno: “La morte non l'ha portato via da me”, ha raccontato nei mesi scorsi l'attrice. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:38:00 GMT)