Ghera-Colosimo | Zingaretti spieghi sblocco inter autostrada Roma-Latina

(Di venerdì 14 settembre 2018)– “In una Regione dove tutto e’ fermo, governata da un presidente in giro per l’Italia a fare campagna elettorale per il suo Pd anziche’ occuparsi del territorio laziale, anche la bocciatura del Consiglio di Stato che ha annullato l’aggiudicazione della gara fatta dalla Giuntaper la realizzazione dell’pesa come un macigno”. “Sono decenni che i cittadini attendono la costruzione di un’infrastruttura che e’ strategica per alleggerire il flusso di traffico sulla via Pontina, opera che migliorerebbe gli spostamenti sia dei pendolari che dei trasportatori di merci visto che in quell’area sono presenti numerose aziende che rappresentano una fetta importante dell’apparato produttivo laziale. Il presidentee’ bene che torni ad occuparsi della Regione, venga in ...