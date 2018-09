: Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di da… - DaniloToninelli : Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di da… - SkyTG24 : #UltimOra Crollo ponte #Genova, #Toti a SkyTG24 Mattina: Speriamo di poter far rientrare gli sfollati nelle loro ca… - SkyTG24 : Il presidente della Liguria #Toti commenta la bozza del testo per la ricostruzione del ponte di #Genova: 'Sono disp… -

"Questa città avrà il suo ponte, costi quello che costi".Lo ha detto il governatore della Liguria, a, in piazza De Ferrari. "Siamo qui per chiedere" per le 43 vittime del crollo, ha aggiunto. "La città non è in ginocchio, ce la farà a tornare ancora più bella di come era prima", ha detto il sindaco Bucci. La settimana prossima sarà inaugurata una nuova strada, ha annunciato, e "vorrei che a ottobre o novembre del prossimo anno potessimo tornare sul ponte".(Di venerdì 14 settembre 2018)