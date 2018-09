"A un mese dalla tragedia didi fronte a quello che è accaduto serve la reazione solidale e operativa del Paese intero: non. Noi cie continueremo con impegno il nostro lavoro per dare una mano". Così sui social il segretario del Pd, Martina, rivolgendo il pensiero alle vittime, alle famiglie e agli sfollati del crollo del Morandi. "Purtroppo-ha poi aggiunto-il decreto del governo non aiuta:hanno perso tempo e non hanno deciso nulla. Serve subito un cambio di passo per i genovesi e per l'Italia".(Di venerdì 14 settembre 2018)