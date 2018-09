: RT @RaiNews: Un mese fa il crollo del #PonteMorandi, Mattarella: Genova attende scelte concrete ? - luienriquez_HxQ : RT @RaiNews: Un mese fa il crollo del #PonteMorandi, Mattarella: Genova attende scelte concrete ? - giove_luna : RT @RaiNews: Un mese fa il crollo del #PonteMorandi, Mattarella: Genova attende scelte concrete ? - TelevideoRai101 : Genova,Mattarella: Ricostruire è dovere -

non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti". Lo scrive il Presidente della Repubblica, in un intervento sulla Stampa e Secolo XIX a un mese dal disastro. La città "è stata colpita da una tragedia inaccettabile" e "è un. Ritrovare la normalità,una speranza che va resa concreta.Bisogna farlo in tempi rapidi,con assoluta trasparenza, con il massimo di competenza,con unità di intenti e visione lungimirante".(Di venerdì 14 settembre 2018)