Sky dedica palinsesto a Genova un mese dopo il crollo del ponte Morandi : Ad un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova, in cui hanno perso la vita 43 persone e che ha lasciato una profonda ferita nel cuore della città, domani Sky proporrà contenuti speciali e approfondimenti dedicati alla città di Genova, ricordando il suo dramma ma anche i suoi tanti talenti sportivi e artistici. Grande attenzione all’attualità, con Sky TG24 che approfondirà i differenti aspetti della ...

Un mese dal crollo - Genova ricorda morti : 21.46 Domani, a un mese dal crollo del ponte Morandi, Genova si ferma per ricordare le 43 vittime e celebra la forza di una città che non si arrende: due i momenti di celebrazione, organizzati da Regione Liguria e Comune di Genova. Alle 11.36,ora esatta della tragedia,la città si ferma per un minuto di silenzio. I treni fischieranno, le campane delle chiese e le sirene del porto suoneranno.Bandiere in segno di lutto.Poi, alle 17.30 ...

Un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova : 43 morti - 258 famiglie sfollate - 21 indagati. La videoscheda : Ad un mese esatto dalla tragedia di ponte Morandi venerdì 14 settembre è il giorno del ricordo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel pomeriggio è atteso nel capoluogo ligure per partecipare alla cerimonia prevista dalle istituzioni in piazza De Ferrari. Una lunga giornata per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte, che inizia dal mattino alle 11,36 con un minuto di silenzio in Val Polcevera: cittadini, sfollati della zona ...

Il crollo del ponte Morandi a Genova - un mese dopo - : Il viadotto Polcevera crolla alle 11.36 del 14 agosto. La struttura, con piloni alti 90 metri, frana improvvisamente provocando la morte di 43 persone. Dai funerali alle indagini: cos'è successo nei ...

Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese dal crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare : L'accordo non c'è ancora. E se sarà raggiunto, potrebbe essere al ribasso. Le tante bozze che circolano del decreto legge su Genova vengono modificate di ora in ora, di minuto in minuto. A Consiglio dei ministri in corso, iniziato con ritardo, nessuno tra i ministri ha la certezza che il provvedimento, che dovrebbe dare il via alla ricostruzione del ponte Morandi e mettere nero su bianco gli aiuti alla popolazione, sarà ...

Tragedia di Genova - un mese dopo. La Prova del Cuoco e I fatti vostri effettueranno il minuto di raccoglimento : Un mese. Un mese esatto dalla Tragedia di Genova. Il 14 agosto scorso veniva giù il ponte Morandi, causando 43 vittime ed uno choc di cui la città ligure porta ancora i segni.Per la giornata di venerdì anche la Rai ha deciso di modificare il suo palinsesto, soprattutto per quanto concerne l’offerta di intrattenimento. In tal senso, alle 11.36 – ora esatta del crollo – La Prova del Cuoco su Raiuno e I fatti vostri su Raidue interromperanno ...

Crollo Genova - l'attesa degli sfollati a un mese dalla tragedia : Genova, askanews, - "La situazione è ancora in divenire. Molti hanno già individuato una sistemazione alternativa e si sono ricollocati autonomamente, alcuni hanno opzionato case del Comune e molti ...

Ponte Morandi a Genova - le ferite della città (un mese dopo) : Venerdì la commemorazione. Viaggio tra i quartieri a ridosso della zona rossa: «Non dimenticatevi di noi»

Ponte Morandi - Toti : "Ritardi? Dovranno passare sul mio corpo" | Sindaco di Genova : "Lavori a fine mese" : Il governatore della Regione: "Due anni per far partire l'infrastruttura è intollerabile e non succederà". Il Sindaco Bucci: "Via alla demolizione da fine mese"

PONTE MORANDI - SINDACO Genova : “DEMOLIZIONE A FINE MESE”/ Di Maio contro Autostrade : “torni allo Stato” : Crollo PONTE MORANDI, pronto il decreto "Salva GENOVA": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:13:00 GMT)

Crollo ponte Genova - il sindaco : demolizione da fine mese : “Se ci danno tutte le autorizzazioni, i tempi tecnici sono che a fine mese, prima settimana di ottobre si puo’ cominciare la demolizione. Questo secondo le informazioni che ho disponibili a oggi“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, in riferimento al ponte Morandi. L'articolo Crollo ponte Genova, il sindaco: demolizione da fine mese sembra essere il primo su Meteo Web.

Entro un mese la demolizione del ponte di Genova : Genova, 31 ago., askanews, - 'In 30 giorni, se tutti i sopralluoghi andranno a buon fine, dovrebbe andare in esecuzione il piano per la demolizione dei due monconi di ponte Morandi'. Lo ha reso noto ...

Ponte Genova : via alla demolizione entro un mese. Revoca concessione - cda Aspi-Atlantia : Una parte sarà abbattuta con esplosivo, il resto smontata pezzo per pezzo. La denuncia dei tecnici del mit: Autostrade non ci aveva trasmesso tutte le carte sul degrado dell'opera. Oggi Atlantia ...

Crollo Ponte Genova : “In un mese è possibile creare i bypass per il ripristino dei collegamenti” : In un mese dal dissequestro delle aree e’ possibile creare i bypass per ripristinare a Genova i collegamenti merci ferroviari, oltre a quello stradale nell’ex area Ilva. Lo afferma il presidente dell’Autorita’ del sistema portuale del Mar Ligure occidentale, cioe’ soprattutto Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini, a margine del Meeting di Rimini. I tempi per il dissequestro, da quanto emerge, potrebbero essere ...