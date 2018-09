Rai - palinsesto speciale a un mese dalla tragedia di Genova : Ad un mese esatto dal crollo del Ponte Morandi a Genova, la Rai ricorda il tragico evento con una programmazione speciale Venerdì 14 settembre – ad un mese esatto dal crollo del Ponte Morandi a Genova, la Rai ha deciso di ricordare la terribile tragedia con una programmazione speciale e approfondimenti. Da “UnoMattina” ad “Agorà“, dallo speciale del TG1, tutti, ma proprio tutti i programmi delle reti Rai ...

Ponte Morandi - un mese dopo. Mattarella : "Genova non attende auguri - ma scelte concrete" : Un mese dopo il crollo, dopo un mese con tante polemiche, Genova "attende scelte concrete". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento sul Secolo XIX e sulla Stampa, parlando di una "tragedia inaccettabile" a cui bisogna reagire. "Genova non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti" afferma il capo dello Stato."Ricostruire è un dovere. Ritrovare la ...

Un mese fa crollava il Ponte Morandi - Genova ricorda i 43 morti : Roma, 14 set., askanews, - Genova si ferma oggi per ricordare i 43 morti del crollo del Ponte Morandi, avvenuto un mese fa. A Alle 11.36, ora esatta del crollo, la città si fermerà per un minuto di ...

Un mese fa il crollo del Ponte Morandi a Genova : Un mese fa, alla vigilia di Ferragosto, il crollo del Ponte Morandi, a Genova, ha inghiottito le vite di 43 persone. Una tragedia immane che ha sconvolto il Paese intero e segnato per sempre la città ...

Genova un mese dopo : Un tendone al limitare della zona rossa di ponte Morandi : è qui che i cittadini di Certosa, famiglie sfollate ma anche amici e residenti delle zone vicine, si radunano ogni giorno da un mese, un ...

Sky dedica palinsesto a Genova un mese dopo il crollo del ponte Morandi : Ad un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova, in cui hanno perso la vita 43 persone e che ha lasciato una profonda ferita nel cuore della città, domani Sky proporrà contenuti speciali e approfondimenti dedicati alla città di Genova, ricordando il suo dramma ma anche i suoi tanti talenti sportivi e artistici. Grande attenzione all’attualità, con Sky TG24 che approfondirà i differenti aspetti della ...

Un mese dal crollo - Genova ricorda morti : 21.46 Domani, a un mese dal crollo del ponte Morandi, Genova si ferma per ricordare le 43 vittime e celebra la forza di una città che non si arrende: due i momenti di celebrazione, organizzati da Regione Liguria e Comune di Genova. Alle 11.36,ora esatta della tragedia,la città si ferma per un minuto di silenzio. I treni fischieranno, le campane delle chiese e le sirene del porto suoneranno.Bandiere in segno di lutto.Poi, alle 17.30 ...

Un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova : 43 morti - 258 famiglie sfollate - 21 indagati. La videoscheda : Ad un mese esatto dalla tragedia di ponte Morandi venerdì 14 settembre è il giorno del ricordo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel pomeriggio è atteso nel capoluogo ligure per partecipare alla cerimonia prevista dalle istituzioni in piazza De Ferrari. Una lunga giornata per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte, che inizia dal mattino alle 11,36 con un minuto di silenzio in Val Polcevera: cittadini, sfollati della zona ...

Il crollo del ponte Morandi a Genova - un mese dopo - : Il viadotto Polcevera crolla alle 11.36 del 14 agosto. La struttura, con piloni alti 90 metri, frana improvvisamente provocando la morte di 43 persone. Dai funerali alle indagini: cos'è successo nei ...

Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese dal crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare : L'accordo non c'è ancora. E se sarà raggiunto, potrebbe essere al ribasso. Le tante bozze che circolano del decreto legge su Genova vengono modificate di ora in ora, di minuto in minuto. A Consiglio dei ministri in corso, iniziato con ritardo, nessuno tra i ministri ha la certezza che il provvedimento, che dovrebbe dare il via alla ricostruzione del ponte Morandi e mettere nero su bianco gli aiuti alla popolazione, sarà ...

Tragedia di Genova - un mese dopo. La Prova del Cuoco e I fatti vostri effettueranno il minuto di raccoglimento : Un mese. Un mese esatto dalla Tragedia di Genova. Il 14 agosto scorso veniva giù il ponte Morandi, causando 43 vittime ed uno choc di cui la città ligure porta ancora i segni.Per la giornata di venerdì anche la Rai ha deciso di modificare il suo palinsesto, soprattutto per quanto concerne l’offerta di intrattenimento. In tal senso, alle 11.36 – ora esatta del crollo – La Prova del Cuoco su Raiuno e I fatti vostri su Raidue interromperanno ...

Crollo Genova - l'attesa degli sfollati a un mese dalla tragedia : Genova, askanews, - "La situazione è ancora in divenire. Molti hanno già individuato una sistemazione alternativa e si sono ricollocati autonomamente, alcuni hanno opzionato case del Comune e molti ...

Ponte Morandi a Genova - le ferite della città (un mese dopo) : Venerdì la commemorazione. Viaggio tra i quartieri a ridosso della zona rossa: «Non dimenticatevi di noi»

Ponte Morandi - Toti : "Ritardi? Dovranno passare sul mio corpo" | Sindaco di Genova : "Lavori a fine mese" : Il governatore della Regione: "Due anni per far partire l'infrastruttura è intollerabile e non succederà". Il Sindaco Bucci: "Via alla demolizione da fine mese"