Ilper la ricostruzione del ponte asarà nominato "entro 10 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale con un dpcm", quindi forse "entro 15 giorni". Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture ad Agorà,Rai3 Dice: i soldi per ricostruire il ponte "saranno messi da chi lo ha fatto crollare", ma "chi ha fatto crollare il ponte non lo ricostruirà". La ricostruzione "è un impegno serio. Faremo l' impossibile per ricostruire il ponte entro il 2019. Per la A10 la nazionalizzazione ci sta tutta".(Di venerdì 14 settembre 2018)